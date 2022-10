Démission de Liz Truss : les principales réactions

Acculée, la Première ministre britannique Liz Truss s'est finalement résignée ce jeudi 20 octobre à démissionner, après seulement six semaines au pouvoir. Les réactions n’ont pas tardé.

Une démission qui fait réagir. Liz Truss, la Première ministre du Royaume-Uni, a annoncé ce jeudi 20 octobre sa démission après seulement six semaines au pouvoir, provoquant de nombreuses réactions internationales.

Le président français Emmanuel Macron a été parmi les premiers à réagir, espérant que le Royaume-Uni retrouve «rapidement» la «stabilité». «J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer Liz Truss. Nous avons encore échangé cette semaine et nous avions une relation de travail qui se construisait», a-t-il déclaré à son arrivée au Conseil de l’Union européenne cet après-midi.

Il a été suivi de près par le président américain Joe Biden, ce dernier promettant de poursuivre une «étroite coopération» avec le gouvernement britannique, en remerciant sur Twitter la Première ministre Liz Truss.

I thank Prime Minister Liz Truss for her partnership on a range of issues including holding Russia accountable for its war against Ukraine.





We will continue our close cooperation with the U.K. government as we work together to meet the global challenges our nations face.

— President Biden (@POTUS) October 20, 2022