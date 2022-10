Inde : le bilan monte à 132 morts dans l'effondrement d'un pont suspendu

Plusieurs centaines de personnes se trouvaient sur un pont lorsqu’il s’est effondré, ce dimanche 30 octobre, dans l’État du Gujarat. Au moins 132 décès ont été confirmés selon un membre du gouvernement local.

Au moins 132 personnes sont mortes, ce dimanche 30 octobre, dans la soirée en Inde, lorsqu’un pont suspendu enjambant une rivière s'est effondré dans l'Etat du Gujarat (ouest), a indiqué un membre du gouvernement local. Le pont, datant de l'époque coloniale britannique, venait de rouvrir au public après des mois de travaux. «Trente corps ont été retrouvés à ce stade. Une opération de sauvetage est en cours», avait déclaré, dans un premier temps, ce responsable, Brijesh Merja, à l'AFP.

#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat's Morbi area today





PM Modi has sought urgent mobilisation of teams for rescue ops, while Gujarat CM Patel has given instructions to arrange immediate treatment of injured pic.twitter.com/VO8cvJk9TI

