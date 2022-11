Brésil : des manifestants pro-Bolsonaro bloquent les routes pour protester contre le résultat de l’élection

Deux jours après l’élection de Luiz Inacio Lula da Silva au Brésil, les partisans de Jair Bolsonaro n’ont toujours pas accepté le résultat du scrutin. De nombreux électeurs du président sortant bloquent les routes depuis lundi en signe de protestation.

Nouveau signe de la grande division au sein de la population brésilienne. Après les scènes de liesse ou de désespoir dimanche soir, à l’annonce de l’élection de Luiz Inacio Lula da Silva, l’ancien leader syndical de gauche, les partisans du président sortant, Jair Bolsonaro, ont du mal à avaler la pilule.

Un vaste mouvement de blocage a commencé dans la journée de lundi, initié par des conducteurs de camion pro-Bolsonaro. Des admirateurs du président d’extrême droite ont également bloqué, dans la nuit de lundi à mardi, la route menant à l’aéroport Guarulhos à São Paulo, le deuxième aéroport le plus important d’Amérique latine, créant ainsi des perturbations de vols.

Des manifestations se sont intensifiées ce mardi, avec, selon le dernier décompte de la Police fédérale des routes, 267 points de rassemblement sur des autoroutes du pays, dont 89 blocages complets des routes. Les principaux États concernés sont Santa Catarina et Mato Grosso, qui ont voté en majorité pour Jair Bolsonaro, mais 22 des 27 États du Brésil connaissent des blocages.

La police militaire autorisée à disperser les manifestants

À Santa Catarina, ces blocages ont déjà eu des conséquences sur la livraison de carburant dans les stations-services, la distribution de vaccin et les transports publics. Selon le syndicat de détaillants en produits pétroliers de Santa Catarina, depuis ce lundi, 95% des postes de Joinville, la ville la plus peuplée de l'État, étaient sans carburant, rapporte le média Globo. Certains passagers d’autobus se sont également retrouvés bloqués au milieu des autoroutes, et certains ont dû continuer leur route à pied.

Ce mardi matin, le président de la Cour suprême brésilienne, Alexandre de Moraes, a autorisé les agents de la police militaire à procéder à des opérations pour débloquer les routes et disperser les manifestants. «Les faits portés à l'attention de la Cour affectent non seulement la régularité du trafic sur les autoroutes, mais surtout la sécurité publique sur l'ensemble du territoire national», a-t-il déclaré ce mardi.

Près de 48 heures après l’annonce des résultats de l’élection présidentielle, remportée par Lula avec 50,9% des voix, Jair Bolsonaro est resté silencieux. Si les médias brésiliens attendent une prise de parole dans la journée de ce mardi, aucune information sur le sujet n’a été confirmée par la présidence. Le président sortant se serait toutefois entretenu avec des membres de la Cour suprême, pour dénoncer un «manque d’équilibre» du Tribunal supérieur électoral, qui supervise les élections au Brésil, selon une information de CNN, qui n’a pas été confirmée par la haute juridiction.