Royaume-Uni : un appel à témoins pour identifier une femme, possiblement française, morte en 1975

Une organisation britannique cherche à identifier une jeune femme morte près de Londres en 1975. Selon certains éléments, elle pourrait être Française.

Le 18 février 1975, au petit matin, une jeune femme d'un âge estimé entre 17 et 25 ans a été retrouvée morte sur une route de Baldock, au nord de Londres. Ce lundi 7 novembre, près de cinquante ans plus tard, une organisation britannique a lancé un appel à témoins pour tenter de découvrir son identité. D'après des éléments récents, elle pourrait être Française.

Depuis tout ce temps, le mystère demeure autour de la mort de cette jeune femme. Selon Locate International, l'organisation à l'origine de l'appel à témoins, elle a été mortellement percutée par un véhicule dont le conducteur n'a jamais été retrouvé.

Did you live or work in Hertfordshire in the 1970s? Can you help us identify this woman?



Our renewed appeal has been launched in The @MetroUK as we appeal to British and French communities: https://t.co/KcxOWSygUR#thegirlintheafghancoat #unidentified #janedoe #sharetosolve pic.twitter.com/qp2G9pi726

— Locate International (@LocateCIO) November 5, 2022