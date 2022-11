Chine : pourquoi la feuille blanche est devenue le symbole des contestations anti-confinement ?

Alors que la colère contre les autorités chinoises prend de l'ampleur ces derniers jours en Chine, en réaction à la politique «zéro Covid», un nouveau symbole de contestation émerge. Il s'agit de la feuille blanche.

Des centaines de personnes ont manifesté ce week-end dans plusieurs grandes villes chinoises pour dénoncer les confinements à outrance, certaines scandant des slogans contre le pouvoir en place, une rare démonstration d'hostilité envers le régime du président Xi Jinping et sa politique de «zéro Covid» draconienne pratiquée depuis près de trois ans. Certains manifestants ont brandi des feuilles blanches comme signe de contestation.

Il s'agit d'un simple feuille blanche, sans inscription ou message revendicatif. Or l'arborer lors des manifestations, c'est aujourd'hui lutter contre la censure en Chine.

Cette feuille vierge a fait notamment son apparition dans les manifestations anti-confinement suite à l'incendie d’un immeuble à Urumqi ce jeudi, provoquant la mort de 10 personnes. Dans cette ville de l’extrême ouest du pays, les mesures de restrictions dues au Covid-19 ont ralenti, voire empêché l’arrivée des secours sur place.

Arborer ces feuilles vides de message sont également une parade pour les manifestants pour dire aux autorités : «Allez-vous m’arrêter pour avoir tenu une pancarte ne disant rien ?», a expliqué sur les réseaux sociaux Stephen McDonell, journaliste à la BBC.

You’ll notice anti-#ZeroCovid protestors holding blank sheets of paper in #China. This is not only a statement about dissent being silenced here, it’s also an up yours to the authorities, as if to say ‘Are you going to arrest me for holding a sign saying nothing?”. pic.twitter.com/zY383aruRu

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) November 27, 2022