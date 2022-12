Le Prince William condamne les propos racistes tenus par sa marraine lors d'une cérémonie à Buckingham

En voyage aux Etats-Unis, le prince William a réagi aux propos tenus par lady Susan Hussey, sa marraine, à l’occasion d’une cérémonie organisée par la reine consort le 29 novembre dernier.

«Pas de place pour le racisme». Par la voix de son porte-parole, l’héritier du trône a qualifié d’«inacceptables», les commentaires de Lady Susan Hussey à l’égard de la fondatrice de l’association Sistah Space Ngozi Fulani, lors d’une cérémonie organisée à Buckingham, le 29 novembre dernier.

«Le racisme n'a pas sa place dans notre société», a fait savoir le représentant du Prince de Galles avant d’ajouter : «Les commentaires étaient inacceptables et il est juste que l'individu se soit retiré avec effet immédiat».

Hier mercredi 30 novembre, Ngozi Fulani, directrice de cette association qui lutte contre les violences faites aux femmes, avait partagé sur Twitter le contenu des propos tenus par Lady Susan Hessey, lors de cette cérémonie.

Elle y expliquait avoir été questionnée avec insistance sur ses origines par l’un des membres du personnel de Buckingham. Interrogée sur sa nationalité, Ngozi Fulani a ainsi répondu être Britannique. «Non, mais d'où venez-vous vraiment ?», a poursuivi son interlocuteur, ajoutant un peu plus loin «Je vois que je vais avoir du mal à vous faire dire d'où vous venez», et de conclure «je savais qu’on allait en arriver là à la fin, vous êtes des Caraïbes».

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.



Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for suppor pic.twitter.com/OUbQKlabyq

— Sistah Space (@Sistah_Space) November 30, 2022