Assaut du Capitole aux Etats-Unis : la commission d’enquête doit rendre ses conclusions ce lundi

Près de deux ans après l’invasion du Capitole américain par des partisans de Donald Trump, la commission d’enquête doit rendre ses conclusions ce lundi 19 décembre, et pourrait demander l’inculpation de l’ancien président.

Donald Trump va-t-il être inquiété ? Après plus d’un an et demi d’enquête, la commission chargée d’étudier l’invasion du Capitole du 6 janvier 2021 par des militants républicains pour tenter de bloquer la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden doit tenir une ultime réunion ce lundi, pour présenter son rapport.

Une audition publique aura lieu à 13h au Congrès américain, pendant laquelle le groupe d’élus présentera en partie les huit chapitres de sa longue investigation et votera pour recommander d'éventuelles poursuites. L’intégralité du rapport sera rendue publique mercredi.

La commission, composée de sept démocrates et de deux républicains, était chargée de faire la lumière sur les événements qui se sont produits le 6 janvier 2021, et sur ceux qui ont mené à l’invasion du Capitole, mais également de déterminer la responsabilité de Donald Trump dans cette attaque contre la démocratie américaine. Elle a mené plus de 1.000 entretiens et une dizaine d’auditions publiques pour faire la lumière sur ces événements.

Des poursuites pénales contre Donald Trump ?

Lors de cette ultime réunion, les élus pourront soumettre des recommandations de poursuites pénales au ministère de la Justice, notamment contre Donald Trump, car seul le procureur général, Merrick Garland, a le pouvoir d’engager de telles poursuites.

Donald Trump pourrait notamment être poursuivi pour obstruction à une procédure officielle, insurrection et conspiration visant à frauder les Etats-Unis, selon The Guardian, notamment pour avoir exercé une pression sur son vice-président Mike Pence pour qu’il bloque la certification de la victoire de Joe Biden. Le 45e président des Etats-Unis avait également affirmé devant les foules que la victoire du démocrate était le résultat d’une fraude électorale massive. Bennie Thompson, le chef de la commission d’enquête, a notamment estimé que Donald Trump était «au centre» d’une «tentative de coup d’Etat».

Les trois chefs d’accusations potentiellement retenus contre Donald Trump, selon les informations de la presse américaine, pourrait l’exposer à des peines de prison ou d’inéligibilité, ce qui pourrait notamment compromettre son ambition de retourner à la Maison blanche en 2024.

Par ailleurs, l’enquête sur l’assaut du Capitole ne s’est pas uniquement concentrée sur Donald Trump, mais également sur les militants d’extrême droite qui ont pénétré dans le Congrès américain en espérant faire annuler le résultat de l’élection. Ainsi, le 29 octobre dernier, le fondateur de la milice d’extrême droite «Oath Keepers» a été reconnu coupable de sédition pour son implication dans l’attaque, et risque jusqu’à 20 ans de prison.