Turbulences violentes à bord d'un Airbus : 36 blessés dont 11 grièvement lors d'un vol pour Hawaï

Trente-six passagers du vol HA35 de la compagnie aérienne Hawaiian Airlines ont été blessées, dont onze grièvement, lors de fortes turbulences qu’a rencontrées l’appareil reliant Phoenix à Honolulu.

Un vol mouvementé. Ce dimanche 18 décembre, les passagers du vol HA35, en provenance de Phoenix (Etats-Unis) et à destination de Honolulu (Hawaï), de la compagnie aérienne Hawaiian Airlines, ont vécu un cauchemar. En effet, environ 30 minutes avant l’atterrissage, l’appareil a été frappé par de fortes turbulences. Ainsi, trente-six personnes ont été blessées, dont onze grièvement.

Des images de l’incident ont été publiées sur les réseaux sociaux. Sur celles-ci, on peut voir l’impact de ces turbulences. Nourriture renversée, toit fissuré ou encore passagers blessés au visage, le vol aurait traversé «un orage» qui a causé de tels dégâts, selon le météorologue de NWS Genki Kino, relayé par Hawaii News Now.

Transportant 278 passagers, ainsi que 10 membres de l’équipage, le vol HA35 a finalement atterri en toute sécurité à Honolulu aux alentours de 10h50 heure locale.

Selon la compagnie aérienne, «des soins médicaux ont été apportés aux passagers blessés et membres de l’équipage à l’aéroport». D’autres ont été rapidement transportés vers des hôpitaux locaux pour des soins supplémentaires.

(1/2) HA35 from PHX to HNL encountered severe turbulence & landed safely in HNL at 10:50 a.m. today. Medical care was provided to several guests & crewmembers at the airport for minor injuries while some were swiftly transported to local hospitals for further care.

— Hawaiian Airlines (@HawaiianAir) December 19, 2022