Etats-Unis : le premier magasin légal de cannabis ouvre ses portes ce jeudi à New York

C’est officiel. L’organisme à but non lucratif Housing Works ouvre, ce jeudi 29 décembre, son premier magasin destiné à la vente légale de cannabis à Manhattan après avoir eu l’agrément de l’État de New York.

En effet, en novembre dernier, cette association qui aide des personnes séropositives ou atteintes du sida, des anciens détenus et des SDF, a obtenu la licence CAURD - Conditional Adult-Use Retail Dispensary (Dispensaire au détail à usage adulte conditionnel : ndlr) lui permettant de vendre du cannabis récréatif.

Situé au 750 Broadway à Manhattan, Housing Works Cannabis est l’un des huit organismes à but non lucratif ayant obtenu cette licence.

«Nous sommes vraiment comme une entreprise très entrepreneuriale. Je pense que c'est juste une autre façon d'alimenter cela... nous prenons des gens qui sont marginalisés et nous les amenons dans l'industrie du cannabis, nous leur apprenons beaucoup de choses et nous suscitons leur intérêt pour peut-être ouvrir leurs propres dispensaires à l'avenir», a expliqué Sasha Nutgent, directrice du magasin Housing Works, au média américain TimeOut.

Offrir des possibilités d’emploi aux personnes condamnées pour possession ou consommation de cannabis

Au total, 150 premières licences ont été délivrées par l’État de New York. «Les titulaires de licences CAURD sont en mesure de réaliser les premières ventes légales de cannabis à New York avant la fin de l'année 2022, accélérant ainsi la réalisation d'investissements dans les communautés de l'État de New York qui ont été touchées par l'application disproportionnée de la prohibition du cannabis», peut-on lire sur le site de l’État de New York.

Le but étant de réparer ce que l’État de New York considère aujourd'hui comme l'impact injuste et disproportionné de décennies de prohibition de la «marijuana», dont il estime que la criminalisation a particulièrement ciblé les communautés afro-américaines et hispaniques.

Pour obtenir l’une des licences de vente au détail à but non lucratif, les entreprises doivent avoir au moins un membre du conseil d’administration ayant commis quelques délits et doivent offrir des possibilités d’emploi aux personnes ayant été condamnées pour possession ou consommation de cannabis.

Comme le confirme le bureau de gestion du cannabis, la personne demandeuse de la licence doit impérativement fournir des documents prouvant au moins sa condamnation pour une infraction liée à la «marijuana».