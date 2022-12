Déforestation : pourquoi la découverte du premier ocelot albinos n'est pas une bonne nouvelle

Un ocelot albinos, premier spécimen de la sorte dans la famille des félins, a été découvert et recueilli dans un parc animalier de Medellin, en Colombie.

Cette découverte ne traduit rien de bon. Un ocelot albinos a été découvert pour la première fois et recueilli dans un parc de conservation de Medellin, en Colombie, il y a plus d'un an.

Le directeur de l'institution, Jorge Aubad a confirmé, qu'après des mois d'analyses génétiques, ce félin était «l'unique cas jamais enregistré au monde d'ocelot d'albinos».

Surtout, ce spécimen est le résultat des effets dévastateurs de la déforestation sur une grande partie de la faune colombienne.

Descubren al primer ocelote albino del mundo, una hembra ciega rescatada en Colombia https://t.co/ZG0FUHsgkJ pic.twitter.com/kWCdVSJBKO — EL MUNDO (@elmundoes) December 28, 2022

En effet, l'animal a été découvert à Amalfi, au Nord-Est du pays, l'une des zones les plus touchées par la déforestation selon un récent rapport publié par le Ministère colombien de l'Environnement.

Une survie difficile

Avec la perte de leur habitat naturel, «les populations d'ocelots s'isolent», ce qui entraîne «une endogamie, une reproduction entre des membres étroitement apparentés», a expliqué M. Aubad qui précise que, dans ce cas précis, «l’albinisme se transmet car nous avons un problème de fragmentation des forêts tropicales où habite l'espèce animale».

D'après les experts, cet ocelot de près de 13 kilos ne pourrait pas survivre dans son habitat naturel, à cause de la couleur de son pelage, qui l'expose plus facilement aux prédateurs, en plus du fait qu'il soit «complètement aveugle».