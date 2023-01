Etats-Unis : Jill Biden admise à l'hôpital pour être opérée d'une «petite lésion» au visage

La Première dame américaine, Jill Biden, a été admise à l’hôpital ce mercredi 11 janvier pour que lui soit retirée une «petite lésion» cutanée découverte au visage à l’occasion d’un examen de routine effectué le 4 janvier dernier.

Principe de précaution. Ce mercredi 11 janvier, Jill Biden, épouse du président américain Joe Biden, a été admise à l’hôpital militaire de Walter Reed, situé dans la ville de Bethesda, une banlieue résidentielle de Washington, pour que lui soit retirée une «petite lésion» cutanée découverte au visage le 4 janvier dernier «lors d’un dépistage de routine de cancer de la peau».

Cette petite lésion se trouve au-dessus de l’œil de la Première dame américaine. Les tissus retirés seront par la suite analysés, a précisé la porte-parole de Jill Biden, Vanessa Valdivia.

Jill Biden est arrivée à l’hôpital à bord d’un hélicoptère militaire. Elle était accompagnée de son mari, Joe Biden. Selon la Maison Blanche, il s’agit d’une «intervention de chirurgie ambulatoire prévue, connue sous le nom de chirurgie de Mohs».

D’après la Mayo Clinic, une fédération hospitalo-universitaire et de recherche américaine, «la chirurgie de Mohs consiste à découper de fines couches de peau afin de détecter tout signe de cancer. La zone traitée pendant la chirurgie de Mohs est anesthésiée et la plupart des patients peuvent rentrer chez eux après l'intervention et ne nécessitent pas de séjour à l'hôpital».

«L'objectif de la chirurgie de Mohs est de retirer tout le cancer de la peau sans endommager la peau saine qui l'entoure. Elle permet au chirurgien d'être sûr que tout le cancer a disparu. Il y a donc plus de chances que le cancer soit guéri. Elle réduit la nécessité d'autres traitements ou d'une nouvelle intervention chirurgicale», a ajouté la Mayo Clinic.

Depuis le début de son mandat, le couple présidentiel américain a soutenu les efforts visant à trouver un traitement contre le cancer et Joe Biden lui-même a fait du combat contre cette maladie une priorité présidentielle.

Le président américain a en effet perdu son fils, Beau Biden, en 2015. Ce dernier était atteint d’un cancer au cerveau.