Etats-Unis : elle contracte un rare cancer à cause d'une manucure ratée

En novembre 2021, une Américaine âgée d'une cinquantaine d'années a contracté une rare forme de cancer de l’ongle consécutive à une manucure ratée. Elle vient de faire part de son histoire au média Today.

Elle a évité le pire mais le traumatisme reste vif. Depuis une vingtaine d’années, Grace Garcia a l’habitude de s’offrir des séances de manucure dans son institut de beauté habituel à San Gabriel, en Californie. Mais en novembre 2021, à l’approche de Thanksgiving, et alors qu’aucun créneau n’était disponible, la quinquagénaire a décidé de se rendre dans un autre bar à ongles qui, selon ses mots, avait l’air «chic».

Lors de la prestation, la prothésiste ongulaire lui a entaillé la cuticule de l’annulaire droit. «Elle m'a coupée, et la coupure n'était pas qu'une simple coupe de cuticule. Elle m'a coupée profondément, et c'est l'une des premières fois que cela m'est arrivé», a raconté Grace Garcia dans les colonnes de Today, le 12 janvier dernier.

La coupure lui a causé un saignement au niveau du doigt. De retour chez elle, la quinquagénaire a appliqué une pommade antibiotique mais son ongle n’a jamais guéri. Pire encore, Grace Garcia a développé une verrue de couleur foncée.

Après quelques jours, l’Américaine est retournée au bar à ongles pour les alerter de l’erreur de cette employée. Elle apprend alors que la prothésiste ongulaire en question a été renvoyée après de nombreuses plaintes.

Inquiète, la Californienne a donc consulté son médecin traitant. Ce dernier s'est voulu rassurant, il s’agissait d'après lui d’une simple «boule d’écriture» qui «apparaît sur le doigt à cause de la friction constante due à l’utilisation de crayons, de stylos ou d’autres éléments notamment utilisés pour l’écriture», comme le définit Amelioresante.com.

Reste qu'en avril 2022, après avoir subi une biopsie, Grace Garcia apprend qu’elle est atteinte d’un «carcinome épidermoïde» de stade 1, soit un cancer rare de l’appareil unguéal causé par une infection à papillomavirus humain (HPV). «Elle a eu une blessure, qui est devenue la porte d'entrée du virus. Cette peau épaisse, que nous avons sur nos mains et nos pieds et qui agit comme une barrière naturelle contre les infections, n'existait plus. Et le virus a pu infecter sa peau», a expliqué le docteur Teo Soleymani, dermatologue ayant traité Grace Garcia.

Une chirurgie spécifique pratiquée

Une vigilance et une prise en charge précoces qui lui ont été salvatrices. «Grâce à sa persévérance, non seulement elle a pu avoir un excellent résultat, mais elle s'est probablement sauvée de l'amputation d'un doigt», a ajouté le docteur Teo Soleymani.

Pour retirer ce cancer, le médecin a pratiqué sur sa patiente une chirurgie dite «de Mohs». D’après la Mayo Clinic, une fédération hospitalo-universitaire et de recherche américaine, «la chirurgie de Mohs consiste à découper de fines couches de peau afin de détecter tout signe de cancer. La zone traitée pendant la chirurgie de Mohs est anesthésiée et la plupart des patients peuvent rentrer chez eux après l'intervention et ne nécessitent pas de séjour à l'hôpital».

«L'objectif de la chirurgie de Mohs est de retirer tout le cancer de la peau sans endommager la peau saine qui l'entoure. Elle permet au chirurgien d'être sûr que tout le cancer a disparu. Il y a donc plus de chances que le cancer soit guéri. Elle réduit la nécessité d'autres traitements ou d'une nouvelle intervention chirurgicale», a ajouté la Mayo Clinic.

Les cancers de l'ongle les plus courants que les dermatologues constatent sont les mélanomes, qui se présentent généralement sous la forme d'une strie noire ou brun foncé le long de l'ongle.

Remise de son cancer, Grace Garcia regrette de ne pas avoir vérifié si sa prothésiste ongulaire avait utilisé du matériel neuf lors de la prestation. «C’est toujours un grand spectacle quand ils sortent les outils, et qu'ils ouvrent le paquet, et je ne m’en souviens pas, et j’aurais dû», a-t-elle déploré.