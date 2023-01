Etats-Unis : Joe Biden en Californie ce jeudi après les tempêtes meurtrières

Le président américain Joe Biden doit se rendre ce jeudi 19 janvier en Californie, dans les zones ravagées par des tempêtes à répétition ces dernières semaines, qui ont fait au moins 20 morts.

Les dégâts sont considérables. Le président américain Joe Biden est attendu ce jeudi en Californie après les tempêtes meurtrières. Depuis le 27 décembre, neuf violentes tempêtes se sont succédé dans cet Etat, provoquant de graves inondations et glissements de terrain, faisant au moins 20 morts, dont un enfant.

Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées d’évacuer leurs domiciles, après un arrêté publié lundi par le gouverneur de l’Etat, Gavin Newsom, qui avait précédemment déclaré l’état d’urgence pour faciliter la réponse des secours et des autorités.

Joe Biden doit donc se rendre auprès des «communautés touchées par les destructions dues aux récentes tempêtes, étudiera les efforts de reconstruction et évaluera l'aide fédérale supplémentaire nécessaire», selon un communiqué de la Maison blanche. Le détail des zones qu’il va visiter n’a pas encore été rendu public par la présidence.

Les dégâts causés par les tempêtes sont déjà estimés à plus d’un milliard de dollars. De nombreux cours d’eau sont sortis de leur lit, les terres agricoles et des routes ont été inondées et des lignes électriques ont été touchées.

La californie victime d'une grande vague de sécheresse

Selon le National Weather Service, plus de 45 centimètres de pluie ont été enregistrés à San Francisco depuis le 26 décembre. Cette période de 22 jours est celle qui a enregistré le plus de précipitations «depuis le 14 janvier 1862», selon le service météorologique américain.

«Pendant quatre ans, il n'y a eu que très peu de pluie et maintenant, soudainement, en l'espace de trois semaines, neuf rivières atmosphériques se sont concentrées sur une période de temps aussi courte - et il s'agit de l'équivalent d'une année de pluie dans une année humide, tout cela d'un seul coup», a déclaré à CNN Eleni Kounalakis, lieutenant-gouverneur de Californie.

En 2020, cet Etat de l’ouest américain avait été victime d’incendies ravageurs qui ont fragilisé les sols, et donc augmenté les risques de glissements de terrain et de chute d’arbres. Après des mois de grande sécheresse, ces fortes pluies ne suffiront pas à remplir les réservoirs d’eau. Selon l'Observatoire américain de la sécheresse, la quasi-totalité de l'Etat est toujours en situation de sécheresse modérée ou grave, et les niveaux des réservoirs sont toujours inférieurs à la moyenne pour cette période de l'année.

Les rivières atmosphériques n’ont pas atteint le bassin du fleuve Colorado, une source essentielle d'eau pour le sud de la Californie. Les habitants de l’Etat sont donc toujours appelés à économiser l’eau.