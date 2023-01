Chine : des millions de personnes vont célébrer le Nouvel An lunaire ce week-end

Des millions de personnes vont célébrer, ce week-end, le Nouvel An lunaire, notamment en Chine, où les autorités s’inquiètent déjà d’une explosion de cas de Covid-19 dans les campagnes.

Des célébrations en pleine épidémie. Ce week-end, des millions de personnes vont célébrer le Nouvel An lunaire. Une fête qui inquiète particulièrement les autorités chinoises, en raison de l’explosion de la pandémie de Covid-19 sur son territoire.

Pékin s’attend à environ deux milliards de voyages, tout mode de transport confondu, entre le 7 janvier et le 15 février, pour fêter le Nouvel An lunaire. Depuis le 7 janvier, les autorités ont déjà recensé 480 millions de voyages, soit une augmentation de 47,1% par rapport à la même période de l'an passé, lorsque la Chine était encore confinée.

Les autorités s’attendent notamment à une hausse des cas en raison des trajets des Chinois habitant dans les grandes villes vers les campagnes, qui sont souvent des déserts médicaux, pour retrouver leurs familles. «Je me fais tout particulièrement du souci pour les zones rurales et nos amis agriculteurs, qui sont nombreux, a déclaré le président chinois XI Jinping, selon l'agence Chine nouvelle. Les conditions d'accès aux soins médicaux de qualité dans les zones rurales sont relativement limitées, les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie y sont difficiles à mettre en œuvre et la tâche est donc ardue.»

Explosion du Covid depuis l'abandon des restrictions

Depuis l’abandon de la politique «zéro Covid» début décembre, au moins 60.000 personnes seraient décédées en Chine, selon l’OMS. Une part qui pourrait être largement sous-estimée. Pékin a levé toutes les restrictions, notamment les tests de dépistage quotidiens et l'application de traçage des cas de coronavirus, après de violentes manifestations contre cette politique sévère.

Mercredi dernier, l'Administration chinoise du cyberespace, gendarme de l'internet, a indiqué qu'elle allait intensifier pendant les fêtes son combat contre les «fausses informations» afin d'empêcher «l'exagération des pensées négatives», face au nombre croissant de témoignages en ligne sur le Covid-19.

Le Nouvel An lunaire est la fête la plus importante en Chine, mais également dans d’autres pays d’Asie. Ce dimanche 22 janvier sera célébré le passage à l’année du lapin dans la plupart des pays. Cette fête, également nommée «fête du printemps» même si elle a lieu en hiver, est également célébrée en Corée du Sud, en Indonésie ou encore en Malaisie. Le Vietnam, qui n’a pas tout à fait le même calendrier zodiacal que la Chine, fête quant à lui le passage à l’année du chat.