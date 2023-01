Buzz Aldrin, le deuxième humain à avoir marché sur la Lune, se marie pour ses 93 ans

Le légendaire astronaute américain Buzz Aldrin fait de nouveau parler de lui avec une nouvelle émouvante. Pour ses 93 ans, il a révélé s'être uni avec sa conjointe de longue date.

Une annonce attendrissante. Après avoir marqué l'Histoire en devenant le deuxième humain à marcher sur la Lune, Buzz Aldrin fait une fois de plus couler de l'encre. Il a annoncé sur ses réseaux sociaux son mariage avec Anca Faur, la femme qui partage sa vie depuis plusieurs années. «Pour mon 93e anniversaire (...), je suis heureux d'annoncer que mon amour de longue date, le docteur Anca Faur et moi-même, nous nous sommes mariés», écrit-il en légende des photos, avant d'ajouter : «Nous avons été unis par les liens sacrés du mariage lors d'une petite cérémonie privée à Los Angeles et sommes aussi excités que des adolescents fugueurs».

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023