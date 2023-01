Covid-19 : Le gouverneur de Floride veut mettre fin aux «discriminations fondées sur le statut vaccinal»

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a proposé ce mardi une loi visant à interdire les principales mesures sanitaires prises dans l’État pour lutter contre le Covid-19. Il a justifié cette ligne de conduite, défendue dès 2021, par la volonté de mettre un terme aux «discriminations fondées sur le statut vaccinal».

Vers la fin du masque et de la vaccination obligatoire en Floride ? Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a proposé ce mardi 17 janvier une loi visant à interdire les principales mesures sanitaires prises dans l’État pour lutter contre le Covid-19.

Dans son communiqué de presse, le Républicain a milité pour l’interdiction permanente des masques obligatoires en Floride, des vaccins dans les écoles ainsi que des passeports Covid dans l’Etat. Pour lutter contre «l’Etat de sécurité biomédicale», il a proposé que tout employeur ne puisse plus refuser l’embauche ou faciliter le licenciement d’une personne ne présentant pas un schéma vaccinal complet.

L’objectif de ce dernier est clair : «protéger de manière permanente les Floridiens contre la perte de leur emploi liée aux obligations de vaccination Covid». Il a aussi pour ambition de «protéger les droits des parents et instituer des protections supplémentaires qui empêchent la discrimination fondée sur le statut vaccinal Covid». L'homme politique de 44 ans a ajouté que cette loi favoriserait la «liberté d’expression médicale», permettant d’être en désaccord avec «le récit de la communauté médicale».

Ron desantis cible les mesures anti-covid dès 2021

Ron DeSantis a qualifié dès 2021 les restrictions sanitaires aux Etats-Unis de «directives non scientifiques et inutiles». L’an dernier, l’un de ses soutiens, le chirurgien général de Floride Joseph Ladapo, avait recommandé de ne pas vacciner les enfants en bonne santé contre le Covid en Floride. Ce dernier estimait que le «potentiel de bénéfice» était difficilement quantifiable pour cette catégorie de population.

Ron De Santis a demandé en décembre 2022 à la Cour suprême de Floride l’ouverture d’une enquête sur une éventuelle tromperie des fabricants de vaccins contre le coronavirus et sur les effets secondaires potentiels des injections. D’après The Guardian, cette requête est actuellement examinée par un grand jury et devra livrer ses conclusions en décembre prochain.

Selon les dernières données du New York Times, la Floride a totalisé 7,4 millions de cas positifs au Covid-19 pour près de 85.000 décès liés au virus.