Élections de mi-mandat aux Etats-Unis : qui est Ron DeSantis, réélu gouverneur de Floride et potentiel futur adversaire de Trump pour 2024 ?

Le républicain Ron DeSantis a été réélu gouverneur de Floride ce mardi 8 novembre dans le cadre des élections américaines de mi-mandat. Il pourrait être le futur rival de Donald Trump pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle de 2024.

Réélu dans un fauteuil. Ron DeSantis a été confortablement réélu ce mardi 8 novembre au poste de gouverneur de la Floride, dans le cadre des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Une victoire qui fait de lui le potentiel rival de Donald Trump pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle de 2024.

«Nous n’avons pas seulement gagné la réélection, nous avons redéfini la carte politique», s’est réjoui l’élu peu de temps après sa victoire avec un score compris entre 57 et 59 % face à son adversaire Charlie Crist.

La Floride semble ainsi confirmer son ancrage républicain, une mauvaise nouvelle pour les démocrates à l'approche de l'élection de 2024.

Pourfendeur du «WOKISME»

Encore peu connu du grand public, cet ancien étudiant en droit à la faculté d’Harvard a rapidement gravi les échelons au fil des années, émaillé par plusieurs polémiques.

Pourfendeur du «wokisme», il a récemment fait parler de lui concernant l’envoi de migrants par avions vers l’île Martha’s Vineyard au nord-est des Etats-Unis.

Contre le droit à l’avortement, l'ancien marine avait ainsi rejoint un mouvement lancé par les gouverneurs républicains du Texas et de l'Arizona, visant à envoyer des migrants vers les villes démocrates du nord et de l'est du pays, geste très politique destiné à séduire leurs électeurs.

Le républicain a également été l’objet de nombreuses critiques suite à l’instauration d’une loi surnommée «Don’t say gay» («Ne parlez pas des personnes gays») par les oppositions, visant à interdire l’enseignement de sujets à l’école primaire en lien avec l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

«Ron-la-Morale»

Surnommé «Ron-la-Morale» par l’ancien président des Etats-Unis Donald Trump, ce dernier redoute une potentielle investiture du nouveau gouverneur de la Floride, «je pense qu’il ferait une erreur» a-t-il déclaré lundi.

Si Donald Trump avait donné un coup de pouce à Ron DeSantis dans la course au siège de 2018, lui apportant son soutien, leur rivalité semble donc s’accentuer.

D'ailleurs, le week-end dernier, les deux hommes faisaient campagne en Floride, prenant soin de s’éviter clairement et en participant à des évènements distincts.