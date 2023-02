Funérailles de Tyre Nichols : Kamala Harris dénonce «un acte violent» de la police

Présente aux funérailles de l’Afro-Américain Tyre Nichols, qui se sont tenues ce mercredi 1er février, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a dénoncé «un acte violent» de la police.

Kamala Harris est au côté de la famille de la victime. Ce mercredi 1er février, alors qu’elle assistait aux funérailles de Tyre Nichols, un afro-américain mort le 10 janvier 2023 à Memphis après être roué de coups par des policiers, la vice-présidente des États-Unis a dénoncé un «acte violent» des forces de l’ordre.

«Voici une famille qui a perdu son fils et son frère après un acte de violence» perpétré par des «personnes chargées de les protéger», a lancé Kamala Harris, devant les proches de Tyre Nichols dans une église de Memphis, dans le Tennessee. «Cet acte violent ne visait pas à assurer la sécurité publique», a-t-elle lancé.

«Vous avez été extraordinaires en termes de force, de courage et de grâce. Nous pleurons avec vous et les habitants de notre pays pleurent avec vous», a-t-elle ajouté.

VP Harris address parents of Tyre Nichols at funeral service: "You have been extraordinary in terms of your strength, your courage, and your grace. We mourn with you, and the people of our country mourn with you." https://t.co/RdYLvfum24 pic.twitter.com/DZonBUtaRY

— MSNBC (@MSNBC) February 1, 2023