Autriche : les abeilles jugées trop foncées menacées d'éradication

Dans la région autrichienne de Carinthie, la loi favorise les abeilles de couleur claire. Celles jugées «trop foncées» risquent d’être éliminées. Des apiculteurs pointent du doigt une telle discrimination.

Partout dans le monde, les pesticides, les nouvelles maladies, le changement climatique tuent les abeilles et autres pollinisateurs, qui jouent un rôle essentiel dans l’agriculture. Mais la menace peut être autre. Dans l’Etat forestier autrichien de Carinthie, Sandro Huter, apiculteur, était fier de ses colonies, des insectes industrieux et en bonne santé. Ce n’était pas ce qui intéressait, ce jour-là, l’inspecteur d’Etat des ruchers, raconte le New York Times.