Charles Bronson : le prisonnier le plus violent du Royaume-Uni bientôt libre ?

Charles Bronson, un criminel britannique réputé pour être le prisonnier le plus violent du Royaume-Uni, pourrait être remis en liberté en mars prochain.

Doit-on s'inquiéter Outre-Manche ? Charles Bronson, criminel Anglais âgé de 70 ans et surnommé par le presse britannique comme «le prisonnier le plus violent du pays», risque d'être remis en liberté après 48 ans derrière les barreaux.

«Nous attendons cela depuis longtemps. Ce qui sera est maintenant», a écrit le prisonnier à son fils dans une lettre, d'après des informations rapportées par le quotidien Metro.

De son vrai nom Micheal Gordon Peterson, ce britannique a une histoire particulière. Alors que son surnom pourrait laisser penser qu'il a commis d'atroces crimes, en réalité, il n'en est rien.

L'homme a été condamné une première fois à sept ans de prison, en 1974, pour vol à main armée. C'est là qu'il obtiendra son titre de «prisonnier le plus dangereux», car il va multiplier les infractions carcérales : coups et blessures, séquestration, chantage ou encore menaces de mort lui vaudront au fil des années, des allongements de peine.

