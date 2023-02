Etats-Unis : Joe Biden va délivrer son discours sur l’état de l’Union ce mardi

Le président américain Joe Biden doit délivrer ce mardi 7 février le traditionnel discours sur l’état de l’Union. Un moment suivi par des millions de téléspectateurs qui donnera à Joe Biden une audience non négligeable à moins de deux ans de la prochaine élection présidentielle.

Inflation, dette publique, conflit avec la Chine… Joe Biden pourrait aborder bon nombre de sujets ce mardi, lors de son discours sur l’état de l’Union, véritable tradition de la démocratie américaine. Ce discours annuel est l’occasion pour le président des Etats-Unis de donner les orientations politiques pour l’année à venir devant une audience considérable : en 2022, environ 38,2 millions de personnes avaient suivi en direct le discours de Joe Biden, selon une estimation de l’entreprise américaine de mesure d’audience Nielsen.

Ce discours sera prononcé devant l'ensemble du Congrès, soit tous les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat réunis, qui peuvent convier des personnalités. Selon Politico, un élu du Nevada a notamment invité les parents de Tyre Nichols, homme Afro-Américain battu à mort par des policiers de Memphis début janvier.

Inflation et baisse du chômage

Lors d’un point presse la semaine dernière, la porte-parole de la Maison blanche, Karine Jean-Pierre, a fait savoir que Joe Biden devrait surtout parler d’économie et de la lutte contre l’inflation, l’un des enjeux majeurs de l’année. Il devrait notamment vanter son programme économique, le marché de l’emploi aux Etats-Unis ayant déjoué les pronostics du mois de janvier avec un rebond des créations d'emplois et un taux de chômage au plus bas depuis 1969.

Il pourrait également aborder la question du plafond de la dette, sujet récurrent de tension au Congrès américain. Les Républicains de la Chambre des Représentants, désormais majoritaires depuis la nouvelle législature de janvier, souhaitent bloquer le relèvement du plafond de la dette, un moyen d’obliger l’exécutif à abandonner ses grands plans de financement votés durant la première moitié du mandat de Joe Biden.

La Chine pourrait également être au menu du discours du président américain, après que Washington a abattu un ballon espion chinois qui survolait les Etats-Unis la semaine dernière, venant encore aggraver les relations diplomatiques entre les deux puissances.

Joe Biden n’est pas encore officiellement candidat à sa réélection en 2024, mais selon plusieurs médias américains, le démocrate de 80 ans l’envisage très sérieusement, raison pour laquelle il multiplie depuis les Midterms les déplacements dans des Etats clés des élections, comme la Géorgie ou le Michigan. CNN a indiqué qu’il devrait lancer sa campagne peu après son discours sur l’état de l’Union.