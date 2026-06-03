Coupe du monde 2026 : pourquoi un joueur de Rennes n’a-t-il pas été autorisé à entrer aux Etats-Unis ?

Un joueur de Rennes n’a pas été autorisé à prendre l’avion avec l’équipe de Suisse pour rejoindre les Etats-Unis à une semaine du début de la Coupe du monde 2026.

Ses coéquipiers ont décollé sans lui. A une semaine du début de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), l’équipe de Suisse s’est envolée pour les Etats-Unis et son camp de base situé près de San Diego (Californie). Mais Breel Embolo n’est pas monté à bord. Juste avant le départ du vol de Zurich vers Los Angeles, l’attaquant de Rennes a été privé d’autorisation administrative par les autorités américaines.

Un dénouement rapide ?

L’autorisation «Esta» de l’international suisse, un système automatisé vérifiant si les voyageurs exemptés de visa peuvent entrer aux États-Unis, «était encore approuvée jusqu’à ce matin. À 10h30, nous avons toutefois été informés que son dossier Esta faisait à nouveau l’objet d’un examen complémentaire», a indiqué, mardi, la Fédération suisse de football.

Et ce contretemps pourrait être dû à une décision de justice suisse rendue le 21 avril dernier. Breel Embolo a en effet été définitivement condamné à 45 jours-amende avec sursis à 3.000 francs suisses (soit 135.000 francs suisses, environ 147.000 euros) pour des menaces multiples proférées lors d’une altercation à Bâle en 2018.

Mais la Fédération suisse, qui est «en contact avec les autorités compétentes», s’est voulue rassurante. Breel Embolo devrait rapidement pouvoir rejoindre ses partenaires de la Nati, qui fera son entrée dans la compétition, le 13 juin, contre le Qatar à San Francisco. La Suisse, 8e de finaliste des trois derniers Mondiaux, affrontera ensuite la Bosnie-Herzégovine (18 juin) et le Canada (24 juin).