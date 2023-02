Etats-Unis : Donald Trump bénéficierait de fonds saoudiens après son soutien au prince Mohammed ben Salmane

L’ex-président américain Donald Trump est soupçonné d’avoir profité de son ancien statut pour nouer des relations économiques privilégiées avec le prince d’Arabie Saoudite Mohammed ben Salmane. Au-delà de la question des conflits d’intérêts, ce lien a joué un rôle politique important entre les deux pays.

Une association économique et politique qui interroge aux Etats-Unis. L’ex-président américain Donald Trump est soupçonné d’avoir profité de son ancien statut pour nouer des relations économiques privilégiées avec le prince d’Arabie Saoudite Mohammed ben Salmane.

A la fin de sa présidence le 20 janvier 2021, Donald Trump a dû faire face à des problèmes économiques, liés à la baisse du revenu de ses propriétés avec la crise du Covid et à son image écornée par l’assaut du Capitole par ses partisans. Pour y faire face, son gendre et assistant principal Jared Kushner aurait créé une société de capital-investissement, structuré de façon à ne pas divulguer la source de son approvisionnement selon le Washington Post.

D’après l’enquête du journal américain, cette entreprise a été financée à hauteur de deux milliards de dollars, soit 1,87 milliard d’euros, par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

En 2022, la Trump Organization a conclu un accord avec une société immobilière saoudienne pour la construction d’un hôtel dans un complexe de golf pour une valeur de 4 milliards de dollars, soit 3,74 milliards d’euros, à Oman. Dans le même temps, les terrains de golf de l’ancien chef d’État ont accueilli des tournois pour le LIV Golf, soutenu par un fonds saoudien.

Donald Trump soupçonné de conflit d’intérêts

Des soupçons de conflit d’intérêts se sont portés sur Donald Trump ces dernières semaines, mettant en cause son rôle politique et ses intérêts personnels. «Les liens financiers entre la famille royale saoudienne et la famille Trump soulèvent de très graves problèmes», a indiqué le sénateur et président de la commission des finances du Sénat Ron Wyden.

Dans un écrit, Jared Kushner a confirmé que Donald Trump a fait le forcing pour donner la priorité à l’Arabie Saoudite malgré les objections de ses principaux conseillers. Ce lien privilégié devait permettre à l'ex-président et son associé de bénéficier du soutien du prince pour un centre antiterroriste, des achats d’armes et la normalisation des relations entre les Émirats arabes Unis et Israël.

En retour, Mohammed ben Salmane aurait eu des garanties sur des ventes d’armes, sur le blocage du Qatar, pays voisin en froid diplomatique et sur la non-intervention liée à l’emprisonnement de nombreux citoyens saoudiens.

L’élection de Joe Biden a rebattu les cartes sur le plan géopolitique. A l’automne, ce dernier s’est fermement opposé à Riyad concernant la réduction de la production de pétrole en Arabie Saoudite. Candidat à la prochaine présidentielle, Donald Trump est critiqué pour sa potentielle partialité sur le sujet en cas de réélection en raison de son passé et de ses liens avec le prince.