Fridays for Future : une nouvelle grève scolaire pour le climat organisée ce vendredi

La jeunesse du monde entier doit se réunir dans la rue ce vendredi et ce samedi 4 mars, pour une nouvelle grève scolaire pour le climat, placée sous le signe de la lutte contre les énergies fossiles.

Nouvelle grève mondiale pour le climat ce vendredi 3 mars, à l’appel d’organisations de jeunesse. Le mouvement international Fridays for Future organise des rassemblements dans le monde entier ce vendredi, pour protester contre l’utilisation et les financements des énergies fossiles.

La branche française du mouvement, Youth for Climate France, a dénoncé une situation écologique «de plus en plus sombre» dans un communiqué. «Ces derniers mois, dans le monde entier les inégalités sociales et climatiques se sont aggravées : nous avons vu les lobbies en nombre à une COP27 vidée de son sens, de graves sécheresses s’abattre partout lors d’une canicule record ou encore l’élaboration de projets destructeurs d’ampleurs comme le pipeline EACOP en Ouganda», a déploré l’organisation, pour qui les réponses du gouvernement restent très insuffisantes.

«C’est pourquoi les 3 et 4 mars, Youth for Climate France, en tant que branche française de Fridays for Future, suivra le mot d’ordre international "End Fossil Finance" et ciblera des grandes entreprises polluantes et injustes», a annoncé le mouvement français. L’heure et le lieux de l’action parisienne ce vendredi n’ont pas été communiqués, mais d’autres rassemblements auront lieu à Brest, Lyon, Aix-en-Provence, ou encore La Roche-sur-Yon. L'organisation appelle aux rassemblements devant les écoles, les universités et dans la rue.

«Mettre fin à la finance fossile»

Selon le décompte de l'organisation internationale, plus de 300 rassemblements seront organisés à travers le monde.

Le mouvement international Fridays for Future exige «la fin du financement de tous les projets de combustibles fossiles», affirmant qu’en plus de dégrader les écosystèmes, «ces pratiques augmentent la dette écologique que le Nord global doit aux personnes et aux régions les plus touchées par la crise climatique. (…) Mettre fin à la finance fossile n'est pas une question de capacité technique mais une question de volonté politique.»

En 2022, les émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie ont atteint un nouveau record, avec une augmentation de 0,9% pour atteindre 36,8 milliards de tonnes. Les émissions dues à l'énergie (plus des trois quarts du total des gaz à effet de serre) gardent «une trajectoire de croissance insoutenable», alimentant le dérèglement du climat, selon l’Agence internationale de l’Énergie. L’augmentation des émissions de CO2 n’a cependant pas été aussi importante que prévu, grâce à l’essor des énergies et technologies vertes, notamment des énergies solaires et éoliennes ou encore des voitures électriques.