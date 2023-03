Chine : une IA bat un drone piloté par un humain en combat aérien en un temps record

Des scientifiques chinois ont organisé un combat de drones, l'un piloté par un humain et l'autre par une intelligence artificielle, et qui a vu l'homme s'incliner face à la machine.

Une révolution dans le monde de la technologie et de la guerre ? D’après le South China Morning Post, les scientifiques du Centre de recherche et de développement en aérodynamique de l’armée chinoise ont organisé un combat aérien entre deux drones, l’un piloté par une intelligence artificielle et l’autre par un humain, avec une victoire facile et rapide de l’IA.

Une victoire rapide

Le média hongkongais a pu fournir une description de l’affrontement entre ces deux drones, qui n’aura duré que 90 secondes.

Chinese military researchers report AI pilot beats human in landmark real-life dogfight https://t.co/YvoyhD5HHS — South China Morning Post (@SCMPNews) March 2, 2023

«C’est l’homme qui a fait la première manœuvre pour prendre la main. Mais l’IA, anticipant manifestement ses intentions, a pris le contrepied pour rester juste derrière son adversaire. Le drone télécommandé par le pilote humain a alors plongé en piqué pour tenter de tromper la machine et la conduire au crash.

Alors l’IA a positionné son drone en mode embuscade en attendant que l’adversaire reprenne de l’altitude», rapporte le journal. Une réussite notamment due aux capacités de calcul de l’intelligence artificielle aux commandes du drone, qui lui permettent d’analyser le déroulement de la bataille et d’anticiper son évolution.

L'IA, l'avenir de l'armée ?

Cette expérience, qui a été décrite dans la revue scientifique chinoise «Acta Aeronautica et Astronautica Sinica», est vue comme un tournant dans l’utilisation d’une intelligence artificielle par l’un de ses contributeurs, Huang Juntao, ainsi que son équipe. Cette dernière affirme notamment «que la prochaine génération d’IA de pilotage, en cours de développement, sera capable d’apprendre en situation réelle de combat et d’améliorer ses performances avec un soutien au sol limité, voire sans aucun soutien.»

L’emploi d’une intelligence artificielle dans le monde de l’armée n’est pas une nouveauté. En février dernier, comme le rappelle le journal hongkongais, l’armée américaine s’était félicitée d’avoir mis avec succès une IA aux commandes d’un F-16, l’avion de combat le plus utilisé au monde.