Alfa Nero : ce mystérieux yacht abandonné mis aux enchères

Estimé à 80 millions d’euros, l’Alfa Nero est un mystérieux yacht qui a été abandonné aux Antilles peu de temps après le début de la guerre en Ukraine. Les autorités ont arrêté un délai de dix jours avant de le mettre aux enchères. Il appartiendrait à l’oligarque russe Andrey Guryev, un proche de Poutine.

Encore dix jours et l’Alfa Nero, un des plus gros yachts du monde, aura un nouveau propriétaire. Voici l’appel lancé par les autorités d'Antigue-et-Barbude, dans les Antilles, à l’actuel propriétaire du navire, abandonné depuis février 2022 dans le port de Falmouth, à Antigue. «Un avis aux journaux et autres médias sera publié pendant une période de 10 jours, notifiant la vente du navire Alfa Nero afin de satisfaire aux exigences de la loi. Si le propriétaire ne réclame pas le navire dans ce délai, le gouvernement d'Antigue-et-Barbude le vendra au plus offrant», a fait savoir le gouvernement.

Peu de temps après le début de la guerre en Ukraine, l’Alfa Nero n’a en effet jamais été réclamé depuis qu’il a été amarré dans le port. Le gigantesque bateau de 85 mètres de long a été construit en 2007 aux Pays-Bas et a été mis en vente au prix de 135 millions d’euros. Il est notamment connu pour posséder une piscine intérieure à débordement, un héliport rétractable, un spa et un jacuzzi selon les informations de Vanity fair.

Un proche de Poutine dans le viseur des autorités britanniques

Mais qui possède ce luxueux bateau ? Si l’identité du propriétaire reste un mystère, la rumeur évoque Andrey Guryev, un riche entrepreneur russe âgé de 62 ans qui a fait fortune grâce à PhosAgro, une entreprise agricole qui produit de l'engrais au phosphate. Sa fortune est estimée à dix milliards d’euros. Officiellement, l’Alfa Nero est rattaché à une société écran, l’AG Guryev, dépendante du riche homme d’affaires. Sa famille a d’ailleurs été aperçue plusieurs fois à bord du navire depuis 2014.

Il semble cependant qu’Andrey Guryev ne l’ait pas réclamé car il se trouve dans le viseur des autorités britanniques. En tant que proche de Vladimir Poutine, l’oligarque fait l'objet de sanctions européennes depuis le 9 mars 2022, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Son manoir situé à Witanhurst, la plus grande propriété privée de Londres, risque également d’être saisi. Pourtant, Andrey Guryev nie en être le propriétaire.