Ecosse : tout savoir sur Humza Yousaf, le nouveau Premier ministre

Humza Yousaf, 37 ans, a été élu lundi 27 mars par les membres du parti indépendantiste écossais SNP pour succéder à Nicola Sturgeon à la tête du gouvernement écossais. Premier musulman à la tête d'un parti politique majeur au Royaume-Uni, il doit relancer un mouvement indépendantiste en perte de vitesse.

Né à Glasgow, Humza Yousaf a fait sa scolarité dans une école privée, puis a étudié les sciences politiques à l'université de sa ville natale, travaillé dans un centre d'appel, avant de devenir assistant d'Alex Salmond, le prédécesseur de Nicola Sturgeon comme chef du SNP. Membre du parlement depuis 2011, il a successivement occupé les postes de ministre de l'Europe, des Transports, de la Justice et de la Santé.

Elu lundi 27 mars à la tête du parti indépendantiste écossais SNP, il devient par la même occasion chef de gouvernement et succède ainsi à la Première ministre indépendantiste Nicola Sturgeon, qui avait créé la surprise en démissionnant de son poste en février dernier.

«Ce travail est un privilège, mais aussi très difficile», avait-elle confié, très émue, en mettant fin à ses fonctions. Longtemps extrêmement populaire, celle qui avait connu cinq premiers ministres britanniques était sortie fragilisée du vote d'une loi controversée permettant le changement de genre dès 16 ans et sans avis médical.

Humza Yousaf est un proche allié de Nicola Sturgeon. Vu comme un favori pour lui succéder, il avait promis de maintenir les politiques sociales progressistes de la Première ministre, notamment concernant le mariage de couples de même sexe, l'interdiction des thérapies de conversion et la simplification de la reconnaissance des changements de genre, à laquelle s'oppose Londres.

Humza Yousaf est le premier dirigeant musulman d'un important parti politique au Royaume-Uni. Après sa victoire lundi, il a rendu hommage à ses grands-parents paternels, venus du Pakistan il y a 60 ans. «Ils n'auraient pu imaginer dans leurs rêves les plus fous que leur petit-fils deviendrait un jour le prochain Premier ministre d'Ecosse», a-t-il déclaré.

"We should be celebrating the migrants that contribute so much to our country".





