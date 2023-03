États-Unis : un train transportant de l’éthanol déraille et prend feu, la population évacuée

Un train a déraillé dans le nord des Etats-Unis, tôt jeudi 30 mars, et plusieurs de ses wagons transportant de l'éthanol ont pris feu, forçant l'évacuation d'habitants, deux mois après un incident similaire dans l'Ohio, a indiqué la police.

La tragédie a été évitée de peu. Un train, opéré par la compagnie ferroviaire Burlington Northern Santa Fe (BNSF), a déraillé vers 1h (6h GMT) dans le bourg de Raymond, dans le Minnesota. «Les pompiers de Raymond et de plusieurs villes des alentours se sont rendus sur les lieux où plusieurs des wagons-citernes ayant déraillé avaient pris feu», a indiqué dans un commuiqué le shérif du comté de Kandiyohi, Eric Tollefson. Ces wagons transportaient «une forme d'éthanol», et d'autres du sirop de maïs.

Aucun décès ni blessé n'est à déplorer

Selon le communiqué, un ordre d'évacuation a par ailleurs été émis pour les personnes résidant dans un rayon de 800 mètres de la zone du déraillement, et les déplaçements vers la ville de Raymond sont déconseillés.

Aucun décès ni blessé n'est à déplorer, selon le ministre des Transports Pete Buttigieg, qui a indiqué dans un tweet suivre la situation «de près». Cet accident intervient deux mois après le déraillement d'un autre train de fret à East Palestine, dans l'Ohio, qui avait provoqué un énorme incendie et l'évacuation de centaines de personnes.

FRA is on the ground after a BNSF train carrying ethanol derailed early this morning, leading to an evacuation in the area of Raymond, MN. At present no injuries or fatalities have been reported. We are tracking closely as more details emerge and will be involved in investigaton.

— Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) March 30, 2023