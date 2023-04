Jérusalem : affrontements à la mosquée al-Aqsa, plus de 350 interpellations

Plus de 350 personnes ont été arrêtées par la police israélienne ce mercredi 5 avril, lors de violents affrontements qui l’ont opposée à des «émeutiers» dans la mosquée al-Aqsa de Jérusalem.

Des feux d’artifices et des jets de pierre. Des affrontements violents ont éclaté ce mercredi entre des «émeutiers» et la police israélienne depuis la mosquée al-Aqsa de Jérusalem. Pas moins de 350 personnes ont été interpellées au total.

«La police israélienne a arrêté [...] plus de 350 personnes qui se sont violemment barricadées sur le mont du Temple», indique un communiqué de la police désignant l'esplanade des Mosquées.

Ces violences surviennent peu avant le milieu du ramadan et alors que les juifs s'apprêtent à célébrer à partir de mercredi soir la Pâque, et dans un climat de montée des tensions entre Israéliens et Palestiniens depuis le début de l'année.

1/9 The Israel Police arrested and removed over 350 individuals that violently barricaded themselves in the Temple Mount, including masked individuals, stone and firework hurlers/throwers, and individuals suspected of desecrating the mosque pic.twitter.com/XT6sXHNBVt — Israel Police (@israelpolice) April 5, 2023

Et pour cause, une vidéo a été publiée par la police israélienne qui, durant un peu moins d’une minute, témoigne des explosions de ce qui semble être des feux d'artifice à l'intérieur du lieu de culte, et dans laquelle on devine des silhouettes en train de lancer des pierres.

La mosquée profanée

La police israélienne a également expliqué comment, malgré «de nombreuses et longues tentatives infructueuses de les faire sortir par le dialogue», elle n'est pas parvenue à extraire les émeutiers de la mosquée, s’étant barricadés à l’intérieur.

«Ce soir, alors que la police œuvrait pour permettre à un grand nombre de musulmans de célébrer le mois du ramadan et d'arriver dans la Vieille Ville de Jérusalem et sur le mont du Temple, plusieurs jeunes hors-la-loi et agitateurs masqués ont apporté à l'intérieur de la mosquée [al-Aqsa] des feux d'artifices, des bâtons et des pierres», a déploré la police israélienne dans ce même communiqué.

En effet, lors de l'intervention, «un groupe important d'agitateurs» a tiré des feux d'artifices et lancé des pierres à l'intérieur de la mosquée en direction des policiers, blessant l’un d’eux suite à un jet de pierre sur la jambe. Les forces de l’ordre ont ainsi fini par arrêter les «émeutiers» qui avaient «profané» la mosquée.

Un événement qui n’a pas manqué de faire monter les tensions d’un cran, puisque plusieurs roquettes ont été tirées à partir du nord de la bande de Gaza en direction du territoire israélien, peu de temps après.

«Un crime sans précédent» pour le Hamas

De plus, le Hamas, mouvement islamiste palestinien, a immédiatement réagi. Dénonçant «un crime sans précédent», le groupuscule extrémiste au pouvoir dans la bande de Gaza a appelé les Palestiniens de Cisjordanie «à se rendre en masse vers la mosquée al-Aqsa pour la défendre».

Au même moment, quelques dizaines de manifestants sont descendus dans les rues de la ville de Jérusalem, en brûlant des pneus : «Nous jurons de défendre et protéger la mosquée d'al-Aqsa», ont-ils proclamé.

Le ministère des Affaires étrangères égyptien a d’ailleurs publié un communiqué «condamnant l'irruption de la police israélienne à l'intérieur [de la mosquée] al-Aqsa et l'agression contre les fidèles».

A noter que ce lieu de culte est situé sur l'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam, à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la Ville sainte occupé et annexé par Israël. L'Esplanade est bâtie sur ce que les juifs appellent le mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme.