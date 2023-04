Guerre en Ukraine : pourquoi Vladimir Poutine accuse-t-il les Occidentaux d'avoir fomenté des attaques «terroristes» en Russie ?

Fustigeant le soutien des pays occidentaux à l'Ukraine, Vladimir Poutine les a accusés mercredi 5 avril de fomenter des attaques «terroristes» en Russie.

Lynne Tracy, la nouvelle ambassadrice américaine à Moscou, se souviendra sans doute de l'accueil que lui a réservé Vladimir Poutine mercredi 5 avril. Le président russe s'est montré glacial et a accusé dans la foulée les services secrets occidentaux d'être impliqués dans des attaques «terroristes» en Russie.

Reprochant aux pays occidentaux leur soutien à l'Ukraine, le président russe estime qu'«il y a tout lieu de penser» qu'ils participent à «la préparation d'actes de sabotage et de terrorisme», tant dans les territoires ukrainiens contrôlés par Moscou qu'en Russie.

En présence d'un envoyé de l'UE et de l'ambassadrice américaine, Vladimir Poutine a déploré la «crise profonde» dans les relations entre Moscou et Washington. Mettant en cause le «soutien des Etats-Unis» à la révolution ukrainienne de 2014, il a estimé que cette dernière a «mené en fin de compte à l'actuelle crise ukrainienne».

Un blogueur russe tué

Le président russe s'en est également pris à l'Union européenne, l'accusant d'avoir été «à l'origine d'une confrontation géopolitique avec la Russie». Les relations avec l'UE «se sont fortement détériorées ces dernières années», a insisté Vladimir Poutine.

Ces accusations sont intervenues trois jours après la mort d'un blogueur militaire russe, Maxime Fomine, tué dans un attentat à la bombe dans un café de Saint-Pétersbourg. Connu pour son soutien farouche à l'offensive russe en Ukraine, le jeune homme a été victime d'une statuette piégée.

Elle lui avait été remise par une jeune Russe, Daria Trepova, qui a été arrêtée et placée en détention provisoire mardi. Moscou estime que Kiev et des «agents» de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny sont impliqués dans cet assassinat, tandis que des responsables ukrainiens soupçonnent un règlement de comptes interne aux milieux soutenant l'offensive en Russie.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a affirmé mercredi que l'assassinat de Maxime Fomine serait «l'un des sujets de discussion» au Conseil de sécurité de l'ONU, dont la Russie a pris samedi la présidence tournante.