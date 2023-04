États-Unis : Louis Gaskin, le «tueur ninja», a été exécuté en Floride

Trente ans après avoir commis un double meurtre lors d’un cambriolage, Louis Gaskin, un Américain surnommé «le tueur ninja», a été exécuté ce mercredi 12 avril en Floride, aux États-Unis.

Les faits remontent au 20 décembre 1989. Ce jour-là, vêtu de noir et armé d’un fusil, Louis Gaskin s’était introduit dans la résidence d’hiver d’un couple de quinquagénaires originaires du New Jersey afin de voler des cadeaux de Noël pour sa petite amie.

Il avait d’abord tiré par la fenêtre touchant mortellement le mari et blessant son épouse. Louis Gaskin l’avait alors pourchassée et abattue. Le «tueur ninja» avait ensuite volé quelques objets, du liquide et des bijoux avant de se rendre dans un second domicile où il a renouvelé son attaque blessant un homme.

Une dizaine de jours après les faits, Louis Gaskin avait été arrêté grâce aux renseignements livrés par un proche.

Lors de son procès, un jury l'avait reconnu coupable d'assassinats. Mais seuls huit des douze jurés avaient voté en faveur de la peine de mort. Aujourd'hui, il faut un jury unanime pour prononcer la peine capitale, mais ce n'était pas le cas à l'époque.

Dans les années suivantes, ses avocats ont introduit de nombreux recours, arguant notamment de nombreux problèmes psychiatriques.

En 1991, la Cour d'appel de Floride avait reconnu qu'il souffrait de troubles schizophréniques et d'hallucinations auditives, tout en le jugeant conscient de la gravité de ses actes et donc pénalement responsable.