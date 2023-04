Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ont évoqué l’organisation d’un sommet pour la paix

Après son déplacement en Chine, et ses déclarations polémiques sur les Etats-Unis, Emmanuel Macron s’est entretenu samedi 15 avril avec le président Volodymyr Zelensky. Ils ont notamment évoqué l’organisation d’un sommet pour la paix en Ukraine.

Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont discuté par téléphone ce samedi 15 avril, notamment pour parler de la Chine, de plus en plus proche de Moscou, et de l’organisation d’un sommet pour la paix.

«Le Chef de l’Etat a interrogé le président ukrainien sur la situation sur le terrain. Il a réitéré l’engagement de la France à soutenir l'Ukraine sur les plans militaire, humanitaire et économique, afin de rétablir sa souveraineté et son intégrité territoriale. Les deux présidents ont évoqué les étapes à venir dans l'organisation d'un sommet pour la paix», a indiqué l’Elysée dans un communiqué. La présidence n’a toutefois pas donné plus de détails sur cet éventuel sommet à venir.

Les deux chefs d’Etat avaient déjà évoqué l’organisation d’une telle réunion internationale au début du mois d’avril, où ils s’étaient penchés sur «les prochaines étapes pour mettre en œuvre» un plan de paix en 10 points.

Déclarations polémiques en marge d'une visite en Chine

Lors de ce nouvel entretien, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont également évoqué la question de Pékin, après la visite en Chine du président français la semaine dernière. Ce dernier avait tenu lors de ce déplacement des propos qui ont suscité la polémique, en affirmant qu’être «allié» des Etats-Unis ne signifiait pas être «vassal». Washington est cependant le principal allié de l'Ukraine depuis le début de l’invasion russe, il y a plus d’un an.

«J'ai eu une conversation de près d'une heure et demie avec le président français Emmanuel Macron (...) Les résultats de la récente visite du président Macron en Chine ont été évoqués», a indiqué le président ukrainien sur le réseau social Telegram.

Ces déclarations d’Emmanuel Macron, suggèrent, malgré les démentis de Paris, que l’Europe ne devrait pas s'opposer à la Chine sur Taïwan, alors que Pékin multiplie des démonstrations de force pour dissuader Taïwan de toute tentative d’indépendance. Des propos qui ont suscité l’incompréhension chez les partenaires européens et américains. Emmanuel Macron n'a cependant jamais remis en cause le soutien américain ou européen envers l'Ukraine, et se positionne même en partenaire de premier plan auprès de Volodymyr Zelensky.

A l’issue de la visite du président français, Xi Jinping, son homologue chinois, s’est engagé à «soutenir tout effort en faveur du retour de la paix en Ukraine», et les deux pays ont indiqué dans une déclaration commune s’opposer «aux attaques armées contre les centrales nucléaires et les autres installations nucléaires pacifiques».

Lors de l’échange téléphonique entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ce samedi, ce dernier «a rappelé la ferme condamnation par la France de l’exécution d’un prisonnier de guerre ukrainien présumé, dont l’effroyable vidéo circule sur internet», selon l’Elysée, et Volodymyr Zelensky lui a exprimé sa «gratitude» pour cette condamnation.