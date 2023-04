Charles III : la fortune privée du roi estimée à environ 2 milliards d’euros

La fortune privée de Charles III, roi du Royaume-Uni depuis la mort de sa mère la reine Elizabeth II en septembre 2022, serait estimée à 1,8 milliard de livres sterling, soit plus de 2 milliards d'euros.

Une richesse difficile a établir. Le quotidien britannique The Guardian a estimé la fortune privée de Charles III à près d'1,8 milliard de livres sterling, soit plus de 2 milliards d'euros.

Le journal a en effet annoncé avoir mené un audit complet des actifs du roi. Parmi les principaux, le souverain du Royaume-Uni jouirait de plusieurs tableaux de grande valeur, notamment des œuvres de Salvador Dalí ou encore du peintre français Claude Monet. Le roi possèderait également une collection de voitures de luxe, ainsi que des chevaux de course dont la valeur a été estimée à près de 27 millions de livres, poursuit le média. La famille royale avait, du temps de la reine, déjà réalisé des ventes de chevaux, principalement offerts par des souverains du Golfe.

Charles III, qui doit être officiellement couronné le 6 mai prochain, est aussi riche d'un héritage familial faramineux. En effet, il aurait bénéficié de la collection de timbres de feu Elisabeth II, estimée à «100 millions de livres», toujours d'après le quotidien britannique. Concernant le volet immobilier, le roi peut compter sur des dizaines de propriétés, acquises par la famille royale, parmi lesquelles les résidences officielles du Palais de Buckingham, le château de Windsor, ou encore Clarence House, une maison située à Londres sur le Mall. Enfin, le château de Balmoral, le pavillon Delnadamph ou encore Highgrove House, sont devenus des propriétés privées de Charles III, à la mort de sa mère.

Une transparence inexistante

The Guardian a rappelé que le chiffre évoqué restait approximatif, puisque Buckingham Palace n'a pas pour habitude de se montrer transparent quant aux fortunes des monarques britanniques. Une discrétion qui s'ajoute à l'exemption de l'impôt sur les successions dont bénéficie la famille royale, lui permettant d'être épargnée par d'un regard extérieur sur son patrimoine.

De son côté, le porte-parole du roi a nié le montant de la fortune personnelle de Charles III établi par le Guardian. «Bien que nous ne commentions pas les finances privées, vos chiffres sont un mélange très créatif de spéculations, d'hypothèses et d'inexactitudes», a-t-il écrit dans un communiqué.

Difficile de quantifier la fortune privée réelle de Charles III puisque, de par son appartenance à la famille royale, il fait partie de ce que son grand-père le roi George VI appelait «une entreprise», rappelle le magazine américain Cosmopolitain. Un réel empire dont Forbes a mesuré la puissance financière à plus de 28 milliards de dollars (près de 25 milliards d'euros) dégagés à l'année, et qui en injecterait des millions dans l'économie britannique par an.