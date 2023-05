Etats-Unis : il dénonce les fraudes de son employeur et touche une récompense de 279 millions de dollars

Un lanceur d’alerte a été récompensé à hauteur de 279 millions de dollars pour avoir dénoncé les agissements frauduleux de son employeur. Un montant record.

Jackpot pour ce lanceur d’alerte. Employé vigilant, cet homme dont l’identité est restée confidentielle, a dévoilé au grand jour les fraudes de son employeur aux Etats-Unis. Ce dernier a été contraint de verser plus de 4 milliards de dollars de pénalités, a annoncé ce vendredi 5 mai le gendarme américain de la Bourse (SEC).

De son côté, le lanceur d'alerte a été récompensé de 279 millions de dollars. Il s’agit «du montant de récompense accordée la plus élevée de l’histoire de notre programme» a expliqué dans un communiqué Gurbir Grewal, chargé du respect de la réglementation à la SEC.

Today we announced the largest-ever award, nearly $279 million to a whistleblower whose information and assistance led to the successful enforcement of SEC and related actions.https://t.co/GGwiZ4BQUf

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) May 5, 2023