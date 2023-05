Couronnement de Charles III : les moments forts de la journée à retenir

Sept décennies après le couronnement de la reine Elizabeth II, Charles III est officiellement devenu le nouveau roi d'Angleterre, ce samedi 6 mai, lors d'une cérémonie grandiose en l'abbaye de Westminster.

Plus de 2.000 invités triés sur le volet ont assisté, ce samedi 6 mai, au couronnement du roi Charles III, en l'abbaye de Westminster à Londres, huit mois après la disparition de sa mère la reine Elizabeth II. Retour sur les moments forts de cette journée historique.

Le prince Harry relégué au second plan

Convié au couronnement malgré les vives tensions avec les membres de la famille royale, le prince Harry était installé au troisième rang, non loin de ses cousines Beatrice et Eugenie. Venu sans son épouse Meghan Markle, restée en Californie, le duc de Sussex, qui n'occupe plus de fonctions au sein de la monarchie britannique, est apparu relativement détendu, mais n'a pas échangé devant les caméras avec son père ni avec son frère, avec qui les relations sont particulièrement tendues.

La famille royale vient d'arriver à l'abbaye de Westminster. pic.twitter.com/2YhRtmXdh3 — CNEWS (@CNEWS) May 6, 2023

Charles III et Camilla font leur entrée dans l'abbaye de Westminster

Charles III et Camilla Parker Bowles ont quitté le palais de Buckingham en tenue blanche, conduits par le «Diamond Jubilee State Coach», un carrosse tiré par six chevaux, long de 5 mètres et pesant 3 tonnes. Le roi Charles III a fait son entrée dans l'abbaye, suivi par ses Pages d'honneur, parmi lesquels le prince George, fils aîné du prince William et de Kate Middleton, deuxième dans l'ordre de succession au trône, juste après son père.

Le couple souverain fait son entrée dans l'abbaye de Westminster. pic.twitter.com/XCs81ztRFD — CNEWS (@CNEWS) May 6, 2023

L'archevêque de Canterbury pose la couronne sur la tête du nouveau monarque

Face à plus de 2.000 invités, Charles III est devenu roi d'Angleterre, en prêtant serment de servir ses sujets et de protéger l'Église d'Angleterre, dont il est le chef suprême. L'archevêque de Canterbury Justin Welby, premier dignitaire de la religion anglicane, a déposé la couronne de Saint-Edouard sur la tête du nouveau monarque, 70 ans après le couronnement de la reine Elizabeth, en 1953. «God Save The King !», a déclaré l'archevêque, imité par quelques invités.

Le roi Charles III reçoit la couronne de St Edouard. pic.twitter.com/4K21HTyezX — CNEWS (@CNEWS) May 6, 2023

Le prince William s'agenouille devant son père

Le prince William, désormais premier dans l'ordre de succession au trône britannique, s'est agenouillé devant son père pour prêter serment. «Moi, William, Prince de Galles, je vous promets ma loyauté, ma foi et ma vérité, en tant que votre homme de confiance. Que Dieu me vienne en aide», a-t-il déclaré, avant de toucher la couronne de Charles III et de l'embrasser sur la joue.

Le prince William s'agenouille et prête serment devant le roi. pic.twitter.com/Q47XINYVyY — CNEWS (@CNEWS) May 6, 2023

La reine Camilla couronnée

Longtemps considérée comme la «deuxième femme», souvent dans l'ombre de Lady Diana, Camilla Parker Bowles a été à son tour couronnée. La deuxième épouse du roi Charles III a prêté serment, avant d'être coiffée de la couronne de la reine Mary. Avant sa disparition, la reine Elizabeth II avait fait part de son souhait que Camilla devienne reine consort, le titre donné à une reine qui ne descend pas directement d'une lignée royale.

La reine Camilla est couronnée. pic.twitter.com/I3rzoDXPdt — CNEWS (@CNEWS) May 6, 2023

Le roi Charles III et la reine Camilla saluent la foule sur le balcon de Buckingham

Après avoir quitté l'abbaye de Westminster, le roi Charles III et la reine Camilla sont retournés au Palais de Buckingham, pour saluer la foule sur le balcon. Le couple royal était accompagné des membres actifs de la famille royale, notamment le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, ainsi que la princesse Anne, le prince Edward et son épouse la comtesse de Wessex. Ni le prince Harry ni le prince Andrew, tous deux retirés de la monarchie, n'étaient présents sur le balcon pour saluer les dizaines de milliers de personnes rassemblées pour ce couronnement historique.