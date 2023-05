«Today's the day!» : Kate et William partagent une vidéo avant le début du couronnement de Charles III

Le prince William et Kate Middleton ont publié ce samedi, une vidéo pour célébrer ce jour de couronnement du roi Charles III.

«Today's the day!», tel est le titre de la vidéo postée sur Twitter par le prince William et Kate Middleton, ce samedi 6 mai, quelques heures avant la cérémonie du couronnement du roi Charles III.

Today's the day!@royalfamily #Coronation pic.twitter.com/kFmvfRDvnp

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 6, 2023