Couronnement de Charles III : cet hommage discret à Lady Di de la part de Kate Middleton

Si la princesse Diana n’est plus parmi nous, Kate Middleton continue malgré tout de lui rendre hommage à certaines occasions de façon plus ou moins subtile. Et cela a encore été le cas lors du couronnement de Charles III.

Bijoux, robes ou encore manteaux, Kate Middleton ne cesse d’avoir une pensée pour sa regrettée belle-mère par le biais de sa garde-robe. Et le couronnement de Charles III a été l’occasion de recommencer.

Lors de la cérémonie, ce samedi 6 mai, Kate Middleton a ainsi complété sa tenue, déjà symbolique, avec une paire de boucles d’oreilles en perle ayant appartenu à la princesse Diana.

Ces bijoux lui avaient été offerts par le fabricant Collingwood avant son mariage avec le prince Charles en 1981.

Après deux jours de célébrations, d'abord très solennelles samedi avec le couronnement à l'abbaye de Westminster puis plus festives dimanche avec des milliers de déjeuners de quartier et un grand concert, la journée de ce lundi est placée sous le signe du bénévolat.

Les Britanniques sont ainsi invités à participer à des actions de bénévolat à travers tout le pays lundi, journée fériée qui conclut le long week-end de célébrations à l'occasion du couronnement de Charles III.

Des centaines de milliers de missions de volontariat sont à pourvoir auprès des plus des 1.500 associations qui participent à ce «Big Help Out».