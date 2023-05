Couronnement Charles III : Katy Perry, Tom Cruise, discours de William... Les temps forts du concert

Le grand concert pour célébrer le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla, avec à l'affiche des stars comme Katy Perry et Lionel Richie, a eu lieu ce dimanche soir devant le château de Windsor.

Environ 20.000 spectateurs étaient rassemblés devant le château de Windsor ce dimanche soir pour assister au grand concert organisé pour célébrer le couronnement du roi Charles III et de son épouse la reine Camilla. Les nouveaux souverains étaient eux aussi, drapeau à la main dans les tribunes, entourés de plusieurs membres de la famille royale, dont William et Kate et leurs enfants George et Charlotte.

Le duc et la duchesse d'Édimbourg étaient assis près du roi et de la reine, avec le Premier ministre Rishi Sunak derrière eux. Le prince Andrew, duc d'York, et son ex-femme la duchesse d'York, Sarah Ferguson, étaient également présents, tout comme Zara Tindall et son mari Mike.

Le prince de Galles, William, est d'ailleurs monté sur scène pour rendre hommage à son père et a eu quelques mots pour la reine Elizabeth II, décédée en septembre, qui serait une «mère très fière». S'adressant à la foule, il a déclaré que sa grand-mère était «là-haut, gardant un œil sur nous avec tendresse». Puis s’adressant à son père Charles III il a dit toute sa fierté.

«Papa, nous sommes tous si fiers de toi», a dit l'héritier du trône. «Pendant plus de 50 ans, aux quatre coins du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde, il (Charles, ndlr) s'est consacré au service des autres, des générations actuelles et futures.»

Le prince a félicité le roi pour avoir mis en garde contre les dommages causés à l'environnement «bien avant que ce ne soit un problème quotidien». Il a terminé en disant «God save the King», qui a été répété à haute voix par la foule avant que l'hymne national ne soit chanté.

des stars sur scène et des caméos

La soirée était animée par l'acteur Hugh Bonneville, surtout connu pour son rôle dans la série «Downton Abbey» et les films «Paddington». Les chanteurs américains Lionel Richie et Katy Perry ont interprété certains de leurs tubes. Des membres de la famille royale ont notamment été vus en train de danser et chanter sur «All Night Long» de Lionel Richie dont le roi et le duc et la duchesse d'Édimbourg.

Pour le plus grand bonheur de la foule, Katy Perry, vêtue d’une robe dorée, a interprété «Roar» et «Firework».

Le groupe Take That (sans Robbie Williams) et le ténor italien Andrea Bocelli étaient aussi à l'affiche.

La Royal Shakespeare Company, le Royal Ballet, le Royal College of Art, le Royal College of Music et le Royal Opera ont également participé au spectacle. La soirée a été marquée par des illuminations impressionnantes sur le château où les drapeaux des pays du Commonwealth ont été projetés. Dans le ciel, des éclairages à l'aide de drones ont représenté papillon, abeille, baleine, fleurs, en hommage à la passion du roi pour la nature.

Une vidéo de Tom Cruise pilotant un avion a été diffusée, dans laquelle l'acteur s’est adressé au monarque en ces termes: «De pilote à pilote. Votre Majesté, vous pouvez être mon coéquipier à tout moment.» Dans cette brève apparition préenregistrée la star hollywoodienne a ainsi souligné avec humour l'expérience militaire du roi dans Royal Air Force, où il a appris à piloter des avions et des hélicoptères. Le monarque, désormais commandant en chef de l'armée britannique, a en effet servi dans les forces entre 1971 et 1976.

L’acteur Pierce Brosnan a lui aussi dans une vidéo pré-enregistrée déclaré que le roi avait développé une «multitude de compétences d'homme d'action» au fil des ans, alors que des images d’archives de Charles III, en train de skier, de faire de la planche à voile ou encore de voler, étaient diffusées.

L'aventurier Bear Grylls a également rappelé aux spectateurs que le roi «avait même suivi l'entraînement de commando des Royal Marines - l'un des programmes les plus difficiles au monde».