Guerre en Ukraine : Kiev renonce aux commémorations du 9 mai pour s'aligner sur le calendrier européen

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé, ce lundi 8 mai, vouloir renoncer à toute commémoration de la victoire sur l’Allemagne nazie le 9 mai conformément à la tradition soviétique et russe.

«C'est le 8 mai que le monde honore la mémoire de tous ceux dont la vie a été emportée par cette guerre. C'est de l'histoire pure, sans mélanges idéologiques. Et c'est l'histoire de notre peuple, de nos alliés, du monde libre tout entier. Aujourd'hui, nous le remettons dans notre état», a écrit le président ukrainien.

Volodymyr Zelensky a par ailleurs fait savoir qu’un projet de loi a été soumis ce lundi au Parlement déclarant le 8 mai comme une «Journée du souvenir et de la victoire sur le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale de 1939-1945».

«Mémoire éternelle à tous ceux qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale ! Gloire à tous ceux qui se sont battus contre le nazisme et qui ont gagné ! Gloire à tous nos héros des différents temps, à qui nous devons également la vie !», a-t-il ajouté.

It is on May 8 that most nations of the world remember the greatness of the victory over the Nazis. The world admires all those who were protecting and protected life. Who threw down the Nazi flags on the liberated territory and who opened the gates of the concentration camps.…

