Arnaque : ils paient 30.000 dollars pour passer la soirée avec Elon Musk et se retrouvent face à un sosie

Alors que de nombreuses personnes avaient déboursé 30.000 dollars pour rencontrer Elon Musk lors de la soirée de lancement d'un magazine, c’est un sosie qui a fait irruption dans le hall de l’hôtel New-Yorkais qui accueillait l’évènement.

Ils n'en n'ont pas vraiment eu pour leur argent. Sur le réseau social Weibo, la journaliste sino-américaine Gao Weiwei, a fait le récit d’une soirée ubuesque, organisée par Gary Kong, un entrepreneur chinois décrit dans le quartier de Flushing (New-York) comme un leader de la diaspora.

Gary Kong a récemment lancé son propre magazine, et avait marqué le coup avec une soirée de lancement, annonçant même la présence d’Elon Musk à l’événement prévu dans un hôtel new-yorkais.

La nouvelle avait alors suscité une forte attente chez les participants, qui avaient déboursé tout de même 30.000 dollars - soit environ 27.000 euros - pour rencontrer le célèbre milliardaire lors de la soirée. Mais à 21h30, ce n’est pas Elon Musk qui a fait irruption dans le hall rempli de l’hôtel James à Manhattan (New-York), mais un sosie.

Les participants ont «mal compris» l'événement, assure l'organisateur

Le double du créateur de Tesla et Space X s’est tout de même adonné à une remise de prix, et à une séance de photos et de signatures d’autographes.

L'assemblée, parmi laquelle figuraient 120 Chinois, n’a pas apprécié cette mauvaise surprise, pour laquelle l’organisateur Gary Kong s’est justifié dans le South China Morning Post.

Mentionnant que l’événement était initialement prévu pour le mois de mars, mais qu’il avait été décalé à la demande d’Elon Musk, l’homme d’affaires chinois a assuré que les participants ont mal compris la nature de l’évènement.

Selon lui, l’invitation mentionnait l’apparition d’Elon Musk sur la couverture du magazine dévoilé lors de la soirée de lancement, pas sa présence dans la salle.

Cet éclaircissement n’a pas non plus été très apprécié par les participants de la soirée de lancement : «Il était inattendu que la personne qui s'est présentée à la fin soit fausse. C'est inacceptable de tromper les Chinois comme ça», s’est indigné un des participants, dans une vidéo visionnée par South China Morning Post.