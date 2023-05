Le Premier ministre russe attendu en Chine les 23 et 24 mai prochains

Le premier ministre russe Mikhaïl Michoustine effectuera une visite en Chine les 23 et 24 mai, ont annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères et le Kremlin, ce vendredi 19 mai.

C'est une nouvelle visite attendue qui doit rapprocher un peu plus la Chine et la Russie. Les 23 et 24 mai prochains, le premier ministre russe Mikhaïl Michoustine doit se rendre à Pékin. «La coopération sino-russe dans les domaines économique et commercial sera discutée», a indiqué le Kremlin. Et différents accords bilatéraux devraient être signés lors de cette visite.

«Une attention particulière sera portée à l'industrie, l'énergie, les infrastructures de transport et l'agriculture», a ajouté le Kremlin.

Il est également prévu que le Premier ministre russe se rende à Shanghai pour participer à un forum économique sino-russe.

«une nouvelle ère»

Mi-mars, le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine avaient loué l'entrée dans une «nouvelle ère» de leur relation «spéciale», à l'issue d'un sommet à Moscou.

Depuis près de 15 mois, la Chine n'a jamais publiquement condamné l'intervention militaire de Moscou en Ukraine, au contraire de la majorité des grandes puissances mondiales.

La Chine a envoyé cette semaine un émissaire en Europe en vue d'«un règlement politique de la crise ukrainienne». Après l'Ukraine mardi et mercredi, Li Hui est attendu en Pologne vendredi avant de se rendre en France, Allemagne et Russie.