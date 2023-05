Etats-Unis : il meurt percuté par une voiture alors qu'il aidait une famille de canards à traverser la route

Un Californien de 41 ans est mort percuté par une voiture lundi alors qu'il aidait une famille de canards à traverser la route.

Un geste plein d'humanité suivi d'un accident mortel. Casey Rivara, un Californien de 41 ans, est mort lundi à Rocklin, au nord de Sacramento, après avoir aidé une famille de canards à traverser la chaussée.

«L'homme essayait apparemment d'aider des canetons qui se trouvaient dans le carrefour», a déclaré la police de Rocklin dans un communiqué relayé par la chaîne NBC. «Alors que l'homme se trouvait dans le carrefour, une adolescente se dirigeait vers l'est sur le boulevard Stanford Ranch. Cette jeune conductrice a heurté le piéton qui se trouvait sur la chaussée», a-t-elle précisé.

A Northern California motorist who stopped to help a family of ducks safely cross the road was struck and killed by a teenage driver, officials say. https://t.co/A8pN7UAwmc — NBC News (@NBCNews) May 23, 2023

Dans une cagnotte en ligne mise en place par les proches de la victime, ces derniers expliquent que Casey Rivara ramenait ses enfants à la maison après un entraînement de natation au moment de l'accident.

un père «extraordinaire»

«Casey était le mari et le père le plus gentil et le plus extraordinaire», peut-on lire sur le site. «Même son dernier acte dans ce monde était un signe de sa compassion».

A l'endroit du drame, des habitants et des proches sont venus déposer des fleurs et, symboliquement, des canards en caoutchouc.

US man killed by car as he helped ducks cross road https://t.co/4klKMsvjk1 — BBC News (World) (@BBCWorld) May 23, 2023

Selon la chaîne NBC, la conductrice mise en cause dans l'accident, une adolescente de 17 ans, pourrait échapper à toute poursuite. «Nous avons encore beaucoup de preuves à trier, mais à première vue, il ne semble pas y avoir de négligence criminelle», a déclaré le capitaine de police au média américain.