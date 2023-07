Canada : une compagnie aérienne refuse à une mère célibataire et ses deux enfants de monter à bord d’un avion

Amanda Leigh, mère célibataire, a récemment partagé une vidéo sur TikTok indiquant qu’elle a été empêchée de monter à bord d’un avion de la compagnie Flair Airlines avec ses deux enfants. Cette interdiction s’explique en effet par une législation canadienne interdisant à un parent célibataire de voyager seul en ayant deux mineurs sous sa responsabilité.

Les faits remontent à la mi-juin. Accompagnée de ses jumeaux âgés de 3 mois, Amanda Leigh Venno Bailey, une mère célibataire âgée de 26 ans, devait prendre un avion de la compagnie canadienne Flair Airlines à l’aéroport d’Ontario pour se rendre au Nouveau-Brunswick, une des trois provinces maritimes du Canada.

Pour ce voyage, Amanda Leigh Venno Bailey a réservé trois sièges, un pour elle et deux pour ses jumeaux. Néanmoins, la jeune femme n’a pas été autorisée à monter à bord de l’avion par la compagnie aérienne.

Pour cause, la loi canadienne interdit à un parent célibataire de voyager seul en ayant sous sa responsabilité deux mineurs. Malheureusement, la société low-cost canadienne a appliqué à la lettre cette législation à bord de ses avions.

En effet, on considère qu’un passager ne peut être responsable de plus d’un bébé âgé de moins de 2 ans. Concrètement, pour pouvoir monter à bord de l’avion, il fallait qu’Amanda soit accompagnée d’un autre adulte pour qu’il puisse s’occuper du deuxième enfant.

«Ce n'est pas comme si j'étais une famille biparentale et que je ne faisais pas beaucoup de choses par moi-même. Je suis littéralement avec eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est donc super frustrant et je suis furieuse que cela se produise. Et oui, nous n'en sommes pas heureux», a réagi Amanda via une vidéo postée sur TikTok.

Pourtant, la mère de famille a fait savoir qu’avant de se rendre à l’aéroport, la compagnie lui a assuré qu’elle pouvait voyager seule avec ses deux enfants. «Je me suis sentie très frustrée car j'ai fait preuve de diligence raisonnable en appelant et en réservant/vérifiant auprès de la compagnie aérienne pour m'assurer que je pouvais voler seule, ce qu'ils ont dit que je pouvais faire tant que j'achetais des sièges pour nous tous, ou au moins un», a-t-elle raconté.

Quelques jours après l’incident, Amanda a fait savoir qu’une personne s’était portée volontaire pour voyager avec elle et s’occuper du deuxième enfant. La jeune femme de 26 ans a ensuite été remboursée de son premier trajet.