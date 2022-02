Contestation au Canada : l'Ontario va abandonner son passeport sanitaire

Le Premier ministre de l'Ontario (Canda) a annoncé ce lundi que le passeport vaccinal serait levé à partir du 1er mars dans sa province, épicentre de la contestation anti-mesures sanitaires et des «convois de la liberté», depuis fin janvier.

«Nous allons laisser tomber les passeports», a affirmé Doug Ford lors d'une conférence de presse.

I have said from the very beginning that the extraordinary measures we introduced during the pandemic would only be used for as long as they were absolutely necessary.





We are able to move forward and ease restrictions because of each and every one of you. Thank you! pic.twitter.com/GWehsIDk7H

— Doug Ford (@fordnation) February 14, 2022