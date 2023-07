Sous-marin Titan : ce que révèle la femme d’un des disparus sur les dernières heures des passagers

Après l’annonce de l’implosion du sous-marin Titan, parti explorer l’épave du Titanic avec cinq passagers à bord, Christine Dawood, la femme et mère de deux des passagers, a livré quelques détails sur les dernières heures de son mari et son fils avant de plonger dans les profondeurs.

«C’était une bonne matinée», selon Christine Dawood, la femme de Shahzada Dawood et mère de Suleman, deux des passagers du sous-marin Titan, parti le 18 juin dernier explorer l’épave du Titanic. Dans une interview accordée au New York Times, la mère de famille a livré quelques détails sur les heures qui ont précédé la plongée du Titan.

Selon son récit, Shahzada Dawood portait un appareil photo Nikon autour du cou, et trépignait d'impatience à l'idée de pouvoir prendre des clichés de l’épave du Titanic. Son fils, Suleman, qui était «terrifié» à l’idée de prendre part à l’expédition, avait emmené avec lui un Rubik’s Cube. Shahzada et Suleman Dawood ont même failli ne pas prendre part à l’expédition, leurs vols entre Toronto et Saint John's, puis Terre-Neuve, ont été respectivement annulé puis retardé.

Christine Dawood a également raconté que Paul-Henri Nargeolet, spécialiste du Titanic ayant effectué 37 plongées vers l’épave avant celle du 18 juin dernier, avait fait une présentation au groupe de passagers pour raconter toutes ses expéditions, et avait même raconté la fois où il s’est retrouvé «coincé en bas pendant trois jours et que la communication avec le sous-marin était coupée». Après cette présentation, Shahzada Dawood «rayonnait», passionné par les récits du Titanic, selon son épouse.

Quelques heures avant la plongée, Stockton Rush, directeur général et fondateur d’OceanGate, avait conseillé à tous les passagers d’adopter un régime «pauvre en résidus», car les toilettes à bord du Titan étaient assez rudimentaires. Il était par ailleurs déconseillé aux passagers de boire un café le matin du départ.

De la musique dans les profondeurs

Tous les passagers devaient également se munir de chaussettes épaisses, d’un bonnet et de vêtements chauds car les températures allaient être de plus en plus basses en descendant vers les profondeurs. Des combinaisons OceanGate avaient été distribuées à chacun des passagers, brodées à leur nom et avec le drapeau de leur pays respectif. Ils ont également dû s’équiper de grosses bottes à embout en acier, d'un gilet de sauvetage et d'un casque. Les cinq passagers ont également été pesés avant de partir.

Concernant la descente, les passagers avaient été prévenus qu’elle allait se faire dans le noir complet : les projecteurs devaient être éteints jusqu’à l’arrivée devant l’épave pour économiser les batteries du sous-marin afin que la visite du Titanic se déroule dans de bonnes conditions. Cela devait aussi permettre à l’équipage de pouvoir apercevoir des poissons bioluminescents, qui vivent au fond de l’océan.

Malgré toutes les consignes de sécurité, Stockton Rush souhaitait que ses clients passent un moment convivial, et leur avait ainsi demandé de télécharger leurs musiques préférées sur leurs téléphones afin de les diffuser dans le sous-marin grâce à un système de Bluetooth. «S’il-vous plaît, pas de musique country», avait-il plaisanté, selon le récit de Christine Dawood.

Le Titan a finalement plongé dans l’obscurité de l’océan aux alentours de 7h30 du matin, le 18 juin. La communication a été perdue avec la surface au bout d’une heure et quarante-cinq minutes de trajet. Ce n'est que cinq jours plus tard que les garde-côtes américains ont annoncé que le sous-marin avait implosé. Des restes humains ont depuis été découvert près de l'épave.