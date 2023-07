La BCE organise un vote pour choisir le graphisme des prochains billets en euros

Lundi 10 juillet, la Banque centrale européenne a lancé une enquête en ligne pour permettre aux habitants de l'UE de participer à la refonte des billets en euros.

Plus de 20 ans après leur première introduction, en janvier 2002, les billets en euros se refont une beauté. Ce lundi 10 juillet, la Banque centrale européenne (BCE) a lancé une consultation en ligne pour permettre aux citoyens de la zone euro de voter pour le graphisme qu'ils souhaitent voir apparaître sur les futurs billets.

Ils ont jusqu'au 31 août pour répondre à cette enquête, accessible sur le site de la BCE. En parallèle, «afin de garantir une représentation équitable des opinions à l'échelle de la zone euro», un cabinet d'études indépendant se chargera de poser les mêmes questions à un «échantillon représentatif d'habitants de la zone euro».

We want you to have a say in what your #FutureBanknotes will look like. Take part in our survey and share your views on the shortlisted themes https://t.co/qWDVgBiUrp pic.twitter.com/0kC3is6jkE

— Christine Lagarde (@Lagarde) July 10, 2023