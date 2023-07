Intelligence artificielle : l’application Remini accusée de créer des versions pédopornographiques de ses utilisateurs

Depuis plusieurs jours, une photo d’enfant nu générée artificiellement par l'application Remini crée la polémique sur la toile.

La technologie franchit la ligne rouge. Remini, une application populaire dfonctionnant grâce à l’intelligence artificielle, est pointée du doigt après avoir créé une photo d’enfant nu.

Cela fait plusieurs jours que Remini suscite un véritable engouement sur Twitter. Ce logiciel permet de générer une image d'un petit enfant avec le visage d’un utilisateur. Si elle affiche souvent les tout-petits dans des justaucorps, l'application semble moins inoffensive qu'elle n'en a l'air.

Une application dangereuse

C'est sur Facebook qu'Asia Marie Williams a exhorté les internautes à supprimer Remini, après que l’application ai généré un enfant nu avec son visage. «Vous devez tous supprimer l'application Remini maintenant», a-t-elle écrit. Elle a ajouté : «Ils génèrent artificiellement de la pornographie infantile... Je l'ai téléchargée pour voir à quoi ressemblerait mon bébé (si j'en avais un), et cette image est apparue...», suivie d’une photo d’une petite fille sans sous-vêtement.

“It ain’t that deep.”



“Let people have fun”





The depth present and “fun” in question: pic.twitter.com/ixnOp9CZ9U — AMI (@forthelifeofami) July 11, 2023

Dans les commentaires, d’autres utilisateurs ont également essayé par eux-mêmes. La plupart des enfants générés étaient habillés, mais un internaute a publié celle d'un enfant en bas âge ne portant presque rien à partir de la taille. C'est la seule photo qui semble montrer un bébé nu et il n’y a aucune certification que l’image ait été générée par Remini. Ce dernier ne s’est toujours pas exprimé sur la controverse pour l’instant.

1 300 images d’un enfant sur Internet à son 13e anniversaire

Pour rappel, la moitié des photos publiées sur les sites et forums pédopornographiques sont prises par les parents eux-mêmes, et postées en public sur leurs réseaux sociaux. Une étude de 2018 de l'agence de renseignements britannique Opinium a révélé que les parents partagent en moyenne 71 photos et 29 vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux chaque année depuis leur naissance. Cela équivaut à 100 photos différentes par an. Cela signifie qu'à leur 13e anniversaire, âge auquel ils peuvent s'inscrire sur les réseaux sociaux, 1 300 photos de leurs enfants seront publiées sur Internet.

Cependant, avec le développement des réseaux sociaux comme Tiktok, ces chiffres peuvent avoir considérablement augmenté durant ces cinq dernières années.