États-Unis : la langue d'un fumeur devient verte après avoir pris des antibiotiques

Un homme fumeur de 64 ans a vu sa langue devenir verte et poilue après avoir ingéré des antibiotiques pour une infection des gencives. Les médecins ne savent pas encore s'il y a un lien entre la consommation de médicaments, de cigarettes et la décoloration buccale.

Un phénomène impressionnant, mais inoffensif. Le New England Journal of Medecine a publié un cas médical atypique où la langue d'un patient est devenue verte et poilue après avoir pris des antibiotiques censés soigner une inflammation des gencives.

Après avoir constaté la décoloration de sa langue, l'homme de 64 ans s'est rendu chez un médecin. Il lui a déclaré qu'il était fumeur et qu'il avait terminé trois semaines auparavant une cure de clindamycine. Ce dernier, suspectant un champignon, lui a d'abord prescrit un antifongique, qui s'est révélé inefficace.

Le syndrome de la langue noire poilue : Voici l'état de la langue d'un indien après plusieurs mois à manger uniquement purées et liquides suite à un AVC. Il s'agit en réalité de fibres noires pic.twitter.com/mn00LkIsAV — LA KONNAISSANCE™ | JEREMY (@konnaissances) September 16, 2022

Au final, les spécialistes lui ont diagnostiqué un syndrome de «langue poilue», qui se caractérise par un revêtement anormal sur la zone dorsale. Sauf qu'il ne s'agit pas de poils au sens strict du terme, mais de peaux mortes des papilles gustatives qui n'ont pas réussi à être éliminées. Elle peuvent ainsi s'accumuler et mesurer plusieurs millimètres de long.

Toutefois, les médecins n'ont pas réussi à déterminer s'il existait un lien de cause à effet entre la prise des médicaments, son statut de fumeur et la formation de ces poils. Toutefois, la cigarette et les antibiotiques causent tous deux une perturbation du microbiome de la bouche, permettant à des bactéries de s'amonceler sur la langue.

Le syndrôme de la «langue poilue» est bénin et ne provoque que très rarement une sensation de brûlure. Il touche d'ailleurs jusqu'à 13% des Américains, selon l'American Academy of Oral Medecine. En règle général, la langue devient noire, mais elle peut aussi virer au jaune, au brun ou au vert comme dans ce cas précis.

Pour en guérir, les médecins ont conseillé à l'homme de 64 ans de se frotter la partie atteinte de la langue avec une brosse à dents quatre fois par jour. Ainsi, elle est redevenue normale après six mois de soins.