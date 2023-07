Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko réunis près de Saint-Pétersbourg, un mois après la rébellion du groupe Wagner

Les présidents russe et biélorusse, Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, étaient réunis ensemble ce dimanche 23 juillet à Kronstadt, près de Saint-Pétersbourg, un mois après la rébellion non concluante du groupe Wagner sur Moscou.

Une image forte pour le Kremlin. Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont salué la foule à Kronstadt, une ville du nord-ouest de la Russie, près de Saint-Pétersbourg ce dimanche 23 juillet.

D'après un communiqué officiel, les deux chefs d'État avaient visité un peu plus tôt un nouveau musée commémorant l'histoire navale russe ainsi que la cathédrale Saint-Nicolas de cette ville de 43.000 habitants.

Cette apparition en public du président de la fédération de Russie intervient un mois après la tentative avortée de coup d'État du groupe paramilitaire Wagner.

Les deux présidents devraient également échanger ce lundi 24 juillet, et revenir sur la situation après la mutinerie de Wagner, alors qu'Alexandre Loukachenko s'était imposé comme un conseil et un médiateur pour Vladimir Poutine, en lui demandant notamment de ne pas faire exécuter l'ancien chef de Wagner Evguéni Prigojine.