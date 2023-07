Voici les 5 pays les plus exposés à des catastrophes naturelles en 2023

Un index d’évaluation des risques de catastrophe naturelle est calculé par l’Institut pour l’environnement et la sécurité humaine des Nations unies (UNU-EHS). Voici les cinq pays en tête du classement.

C’est un indice qui a été créé en 2011 par des experts de l’université de la Ruhr, en Allemagne, en partenariat avec l’Institut pour l’environnement et la sécurité humaine des Nations unies (UNU-EHS). Le «WorldRiskIndex» (WRI), a pour objectif de quantifier et de comparer les risques de catastrophe naturelle entre les différents pays.

Plusieurs critères sont pris en compte dans cet index. Tout d’abord, il y a «l’exposition aux phénomènes naturels» comme les tsunamis, les cyclones ou les inondations. Ensuite, il y a la «prédisposition», soit à la probabilité pour une société d’être endommagée en raison de l’état des infrastructures du pays ou des conditions économiques également. Le troisième critère est la «capacité à faire face» lorsque l’événement survient (soins de santé disponibles, sécurité sociale et matérielle). Enfin, ce sont les «stratégies d’adaptation» possibles qui sont prises en compte : est-ce que le pays en question a les capacités de mettre en œuvre des stratégies sur le long terme concernant le réchauffement climatique ?

Un classement ainsi qu’un rapport avec des recommandations sont publiés à la suite de ce calcul. Voici le classement selon les chiffres de l'index de 2022.

Philippines

La République des Philippines est le pays ayant l’index WRI le plus élevé. Si ce pays d’Asie du Sud-est, constitué d’un archipel de 7.641 îles, est le premier du classement, c’est surtout en raison de son critère élevé de «manque de capacité à faire face». Ainsi, selon l’index WRI, les Philippines ne disposent pas assez de soins de santé disponibles ni d’une sécurité sociale et matérielle suffisante pour répondre correctement à d’éventuelles catastrophes naturelles. De plus, les Philippines connaissent des phénomènes tels que les cyclones tropicaux et une activité volcanique importante.

Inde

C’est un autre pays d’Asie qui est en haut du classement des pays risquant des catastrophes naturelles. L’Inde, qui est le pays le plus peuplé au monde ainsi que le septième pays le plus grand au monde, doit notamment sa deuxième position à son «manque de stratégie et d’adaptation» en cas de catastrophe naturelle selon les calculs de l’institut des Nations unies. De plus, d’après des chiffres du Centre pour la science et l’environnement (CSE) de New Delhi, rapportés par Le Monde, l’Inde aurait connu presque un phénomène extrême (pluies torrentielles, cyclones, sécheresse etc) sur les neufs premiers mois de 2022.

Indonésie

L’Indonésie se positionne juste en dessous de l’Inde. Cet archipel (le plus grand du monde) de 17.000 îles compte environ 270 millions de personnes. En revanche, en comparaison avec les deux premiers pays du classement, l’Indonésie a un indice risque qualifié de «moyen» et non de «très élevé» concernant sa stratégie d’adaptation. Parmi les dernières mesures, l’on peut noter l’accord conclu entre le gouvernement indonésien et l’Agence française de développement (AFD), le 14 avril 2023. C’est «un accord de facilité de crédit pour la troisième phase du programme de renforcement et de gestion de la résilience aux catastrophes. Ce prêt d’aide publique au développement, d’un montant de 150 M euros» relate sur son site l’ambassade de France en Indonésie.

Colombie

La Colombie est à la quatrième place du classement WRI en raison de deux critères prédominants : la «prédisposition du pays» ainsi que son «manque de capacité à faire face». En 2022, le quatrième plus grand pays de l’Amérique du Sud avait enregistré des précipitations record, les «plus élevées des 40 dernières années» selon le président Gustavo Petro. Le gouvernement avait ainsi décrété l’état de «catastrophe» naturelle dans le pays car les pluies avaient provoqué des centaines de morts ainsi qu’une pénurie alimentaire.

Mexique

Le continent américain compte un autre pays en haut du classement puisque le Mexique est le cinquième pays le plus exposé aux risques de catastrophe naturelles. Néanmoins, le Mexique dispose de plusieurs critères relativement bas par rapport aux autres pays du classement. Ainsi, ses critères de «vulnérabilité» et de «manque de capacité à faire face» sont près de deux fois moins élevés que ceux des pays cités précédemment. Le Mexique se situe dans une zone d'activité sismique et volcanique et connaît également une saison des ouragans d’avril à octobre.